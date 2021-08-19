شركة مياه الشرب تعلن انقطاع مياه الشرب ببعض مناطق القاهرة لمدة 6 ساعات..غدا

/646168/شركة-مياه-الشرب-تعلن-انقطاع-مياه-الشرب-ببعض-مناطق-القاهرة-لمدة-6-ساعاتغدا

قامت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بالاعلان في بيان لها اليوم، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل غدٍ الجمعة الموافق 20/8/2021، وحتى الساعة الـ6 صباح من بعد غدٍ السبت الموافق 21/8/2021، لمدة 6 ساعات لأعمال الصيانة.

وقالت الشركة في البيان إن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي «أرض الجولف – قاعدة ألماظة الجوية – الـ7 عمارات – مجمع الجلا شركة مياه الشرب تعلن انقطاع مياه الشرب – ميدان تريومف – مستشفى الجلاء – مستشفى الطيران». وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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