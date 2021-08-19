سعد الحريري ردًا على حسن نصرالله: السفينة الإيرانية ستزج بلبنان في وحل الصراعات الداخلية والخارجية

/646167/سعد-الحريري-ردا-على-حسن-نصرالله-السفينة-الإيرانية-ستزج-بلبنان-في-وحل-الصراعات-الداخلية-والخارجية

في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها لبنان، والإعلان عن حلحلة الوضع القائم، والخروج من المأزق بأي شكل من الأشكال، وإعلان حسن نصرالله استقدام سفينة محملة بالوقود من طهران الإيرانية، قال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، سعد الحريرى، اليوم الخميس، إن السفن الإيرانية ستزج بلبنان فى وحل الصراعات الداخلية والخارجية، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

ردًا على تصريحات نصرالله

جاء ذلك ردا على تصريحات للأمين العام لحزب الله اللبنانى، حسن نصرالله، فى وقت سابق اليوم، أعلن فيها أن سفينة محملة بالمازوت ستنطلق خلال ساعات من إيران إلى لبنان الذي يشهد أزمة محروقات حادة.

وقال الحريرى فى بيان "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين أم إعلان خطير بزج لبنان فى وحل صراعات داخلية وخارجية؟".

وتابع: "يعلم حزب الله أن أساس أزمة المحروقات في لبنان تنشأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام السوري، والأجدى في هذه الحالة وقف التهريب بدل تمنين اللبنانيين بالحصول على المازوت الإيراني".

وأضاف: "ويعلم الحزب أيضاً أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى".

الولايات المتحدة الأمريكية

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ومالية قوية على النظام الإيراني والدول والكيانات التي تتعامل معه تجاريا وماليا، على خلفية البرنامج النووي الإيرانى.

سعد الحريري قال أيضا إن "اعتبار السفن الإيرانية أراضي لبنانية يشكل قمة التفريط بسيادتنا الوطنية، ودعوة مرفوضة للتصرف مع لبنان كما لو أنه محافظة إيرانية".

ومضى قائلا: "نحن بما نمثل على المستوى الوطني والسياسي لن نكون تحت أي ظرفٍ غطاء لمشاريع إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم".

وأوضح "إيران تعطل تأليف الحكومة، وإلا كيف تجيز الدولة الإيرانية لنفسها مخالفة القوانين الدولية فتقبل إرسال السفن إلى لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية؟".

واستطرد قائلا: "لن يحصل حزب الله من أكثرية اللبنانيين على إجازة مرور لتسليم لبنان للسطوة الإيرانية".

وتابع: "هذه مواقف ستضاعف من معاناة الناس المعيشية والاقتصادية، وتشق الطريق السريع إلى جهنم".