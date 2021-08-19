/646166/الفراعنة-في-بارالمبياد-طوكيو-2020-كل-ما-تريد-معرفته-عن-منتخب-ألعاب-القوى-تاريخ-حافل-بالإنجازات-والأرقام-القياسية

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق النسخة الجديدة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، على أن تبدأ فعالياتها يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، وتنتهي يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل.

ويستعرض دوت الخليج أبرز المعلومات حول المنتخب المصري لرياضة العاب القوى البارالمبية:

فراعنة ألعاب القوى

أصبح نجوم ألعاب القوى بالمنتخب المصري، أمام تحد كبير لمواصلة حصد الإنجازات، حيث تشارك مصر في منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020.

ويمثل البعثة المصرية في ألعاب القوى في بارالمبياد طوكيو 2020، 3 لاعبين، بواقع لاعبان ولاعبة، وهم:

1- محمد رمضان

2- حمادة سيد على

3- دينا محمد على

وحصد فراعنة ألعاب القوى البارالمبية 7 ميداليات متنوعة في بطولة الجائزة الكبرى المقامة في الإمارات، حيث توجوا بميداليتين ذهبيتين وفضيتين و4 برونزيات.

وحصل على الميداليات كل من:

إبراهيم بدر، بعدما حصد الميدالية الذهبية فى منافسات قذف القرص جلوس.

وباسم عبد المولى، عقب حصوله على الميدالية الفضية فى مسابقة رمى الرمح.

وحصل مصطفى فتح الله على 3 ميداليات، الأولى في الميدالية الفضية فى مسابقة 100 متر عدو، والثانية في الميدالية البرونزية بمسابقة 200 متر عدو، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية فى مسابقة 400 متر عدو.

كما حصد محمد كمال الميدالية البرونزية فى مسابقة دفع الجلة.

وتوج حمادة سيد بالميدالية البرونزية فى مسابقة الوثب العالى.

وتمكن لاعبوا المنتخب المصري في منافسات ألعاب القوى تحقيق العديد من الأرقام القياسية سواء في بطولات العالم أو الدورات البارالمبية.

حصلوا على الميدالية الفضية بدورة ري دي جانيرو

توجوا بـ 15 ميدالية متنوعة في ألعاب القوى بدورة برشلونه 1992

ويأمل المصريين في تتويج أبطال ألعاب القوى بالعديد من الميداليات

مصر في بارالمبياد ري دي جانيرو

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وجاءت ميداليات البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو كالتالي:

ذهبية شريف عثمان في منافسات رفع الأثقال، لوزن 59 كجم.

فضية رحاب أحمد في منافسات رفع الأثقال، لوزن 50 كجم.

ذهبية راندا تاج الدين في منافسات رفع الأثقال، لوزن 87 كجم.

ذهبية محمد الديب في منافسات رفع الأثقال، لوزن 97 كجم.

فضية محمد أحمد في منافسات رفع الأثقال، لوزن 107 كجم.

فضية عمر فاروق في منافسات رفع الأثقال، لوزن 107 كجم.

فضية فاطمة عمر في منافسات رفع الأثقال، لوزن 61 كجم.

فضية مصطفى فتح الله في منافسات ألعاب القوى لسباق 100 متر.

برونزية أمل حفني في منافسات رفع الأثقال، لوزن 67 كجم.

برونزية أماني الدسوقي في منافسات رفع الأثقال، لوزن 73 كجم.

برونزية شعبان الدسوقي في منافسات رفع الأثقال، لوزن 63 كجم.

برونزية منتخب الطائرة "جلوس"، بعد فوزه على البرازيل 3/2 في ختام الدورة.