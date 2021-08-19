«للى مطلق» حكم قضائى يحرر الرجل من مصروفات الحضانة والدروس الخصوصية

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صدر حكم قضائى جديد خلال الساعات الماضية متضمن عدد من المبادئ الجديدة بشأن عدم دفع مصروفات رياض الأطفال والإلتزام بمراحل التعليم الأساسى فقط، وعدم دفع مصروفات الملابس الدراسية والباص بكافة مراحل التعليم، وعدم دفع مصروفات الكتب الخارجية والدروس الخصوصية بكافة مراحل التعليم، والإلتزام بمصروفات المدارس الحكومية فقط ورأى الأب شرط للمدارس الأجنبية واللغات

حكم قضائى يحرر الرجل من مصروفات الحضانة والدروس الخصوصية الحكم الجديد صدر في الدعوى المقيدة برقم 13 لسنة 2021 أسرة رأس غارب، لصالح المحامى أشرف قاسم أبو شادى، برئاسة المستشار محمود عليوه، وعضوية المستشارين محمد عبد العظيم، ومحمود نادى، وبحضور وكيل النيابة أحمد عبد المجيد، وأمانة سر أحمد عمر.

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