/646162/بوادر-مقاومة-ضد-حركة-طالبان-تتشكل-في-بانشير

بوادر مقاومة ضد حركة طالبان تتشكل في وادي بانشير، ولم تسيطر الحركة على كامل البلاد، وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن قوى المعارضة ضد طالبان تتركز فى بانشير.

سيرجى لافروف

وأضاف سيرجى لافروف فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، نقلته "روسيا اليوم"، "طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية.. تصل معلومات عن الوضع في وادي بانشير شمال أفغانستان حيث تتمركز قوات المقاومة التابعة لنائب رئيس أفغانستان، أمر الله صالح وأحمد مسعود نجل القائد الأفغاني الراحل، أحمد شاه مسعود".

ولفت لافروف إلى ضرورة الانتقال العاجل إلى حوار وطني بمشاركة جميع القوات الأفغانية المعارضة، وجميع الجماعات العرقية والطائفية في أفغانستان، يسمح بتشكيل حكومة تمثيلية.

وأشار الوزير إلى أن أفغانستان كانت غارقة في حرب أهلية ودعت موسكو مرارًا إلى انتقال عاجل وإلى حوار على مستوى البلاد بمشاركة جميع القوى الأفغانية المعارضة وجميع الجماعات العرقية والطائفية".

الوضع الحالي

وفي الوضع الحالي، وبعد أن استولت طالبان على السلطة في كابول وبعض المناطق، تؤكد موسكو مجددا على موقفها الثابت بشأن تهيئة الظروف الخارجية لدعم الحوار على مستوى البلاد في أفغانستان، بحسب ما ذكره لافروف.

بوادر مقاومة ضد حركة طالبان تتشكل في وادي بانشير، ولم تسيطر الحركة على كامل البلاد، وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن قوى المعارضة ضد طالبان تتركز فى بانشير.

بوادر مقاومة ضد حركة طالبان

بوادر مقاومة ضد حركة طالبان تتشكل في وادي بانشير، ولم تسيطر الحركة على كامل البلاد، وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن قوى المعارضة ضد طالبان تتركز فى بانشير.

بوادر مقاومة ضد حركة طالبان تتشكل في وادي بانشير، ولم تسيطر الحركة على كامل البلاد، وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن قوى المعارضة ضد طالبان تتركز فى بانشير.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن رد فعل المجتمع الدولي على الأزمة في أفغانستان يثير الصدمة.

وأشارت زاخاروفا - في تصريحات إلى أنه بدلا من إقامة مخيمات للاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان أفغانستان، تدعو الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، الدول المجاورة لأفغانستان، إلى عدم إغلاق المعابر الحدودية.

وأكدت على أن رد فعل العالم الديمقراطي على الأزمة الإنسانية في أفغانستان، يثير الصدمة.

وأضافت زاخاروفا: "المثير للدهشة هو أن الأمين العام للناتو ألقى باللوم في الأزمة في أفغانستان على القيادة الأفغانية السابقة - تلك التي رعاها الغرب نفسه".

يُذكر أن حركة طالبان بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ فيما سيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، قبل أن تستولي على العاصمة كابول الأحد الماضي ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري؛ بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.