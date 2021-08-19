فريق أطفال وكبار بلا مأوي ينقذ ٥ حالات في القاهرة والقليوبية وبني...

في إطار توجيهات السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن بالتعامل الفوري مع مختلف الحالات بلا مأوى، قام فريق أطفال وكبار بلا مأوي بإنقاذ ٥ حالات في محافظات القاهرة وبني سويف والغربية.

وعلي الفور تحرك فريق أطفال وكبار بلا مأوي لإنقاذ المواطن خ.م 32 عاما المتواجد في محطة قطارات طنطا بمحافظة الغربية وتبين من خلال دراسة حالته الأولية أنه يعاني من ألم بالقدم نتيجة حادث سيارة منذ عامين ، وقام الفريق باصطحابه إلي مستشفي المنشاوي العام للكشف علي جرح بقدمه اليسري وتم عمل التحاليل الطبية وأشعة علي الصدر للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا ، وتم التوجه لقسم شرطة طنطا لعمل محضر بايداعه باحدي دور رعاية الكبار بلامأوي .

وبالتزامن، أنقذ الفريق بمحافظة بني سويف المواطن ( ر.إ 71 عاماً) المتواجد بلا مأوى بمركز الواسطي بعد طرده من المنزل لوجود خلافات أسرية وقام الفريق بتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه وتبين أنه يعاني من شلل نصفي في الجانب الايمن في اليد والقدم ويعاني من الضغط والسكر، وبالتنسيق مع مديرة مديرية التضامن الاجتماعي احسان ابو اليزيد تم إيداعه بدار فاقدي الرعاية .

وقام فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالقاهرة بإنقاذ المواطن ص.ف 60 عاماً وتبين من دراسة حالته أنه يعاني من بتر قدم سكري ويحتاج رعاية صحية واجتماعية وعلي الفور تحرك الفريق وتم اتخاذ الفحوصات الطبية وبالتنسيق مع الادارة العامة للدفاع الاجتماعي تم ايداعه بدار لرعاية الكبار بمحافظة القاهرة.

وقام الفريق أيضا بإنقاذ السيدة (ه.م 43 عاما) بلا مأوي بحي المرج، حيث تم ايداعها بدار لرعاية الكبار بالجيزة.

كما أنقذ فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالقليوبية السيدة (ل.إ 59 عاماً) وهي مطلقة تعانى من تدهور في حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السكر والضغط وأعراض الزهايمر، حيث اصطحب الفريق الحالة لمستشفي ناصر العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار بلا مأوي .

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية،الاسكندرية ، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم.