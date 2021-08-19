وقال جورج إن التغيرات فى الحياة سريعة خصوصًا الآونة الأخيرة، ومع ظهور فيروس كورونا تعرض العديد من البشر إلى صدمات خصوصًا الذين فقدوا ذويهم، ومنهم من كان لديه متانة نفسية وتعامل مع الموقف، ومنهم من حطمته التجربة، ولهذا قمنا بعمل ورشة العمل لتقديم النصائح لبناء المرونة والمتانة الداخلية حتى نتمكن من عبور الأزمة بأقل الخسائر النفسية.
وأوضح جورج أن المتانة النفسية تعبير عن قدرة التغلب على الضغوط والظروف الحرجة للحياة والخروج منها بدون تشوهات، وكيفية التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، متسائلًا: عندما تسوء الأمور هل تتماسك وتتحمل أم تنهار؟ هل تستطيع أن تقول لا بسهولة أم يوجد بداخلك شيئ يمنعك؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «المتانة النفسية» ورشة عمل تقدمها خدمة tC الإنجيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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