«المتانة النفسية» ورشة عمل تقدمها خدمة tC الإنجيلية

جدة - نرمين السيد - تنظم رابطة الإنجيليين ورشة عمل، غد الجمعة، تحت عنوان "المتانة النفسية"، يتحدث فيها القس طونى جورج، مؤسس خدمة tC بمصر والشرق الأوسط، عبر مواقع التواصل الاجتماعى "زووم".





وقال جورج إن التغيرات فى الحياة سريعة خصوصًا الآونة الأخيرة، ومع ظهور فيروس كورونا تعرض العديد من البشر إلى صدمات خصوصًا الذين فقدوا ذويهم، ومنهم من كان لديه متانة نفسية وتعامل مع الموقف، ومنهم من حطمته التجربة، ولهذا قمنا بعمل ورشة العمل لتقديم النصائح لبناء المرونة والمتانة الداخلية حتى نتمكن من عبور الأزمة بأقل الخسائر النفسية.

وأوضح جورج أن المتانة النفسية تعبير عن قدرة التغلب على الضغوط والظروف الحرجة للحياة والخروج منها بدون تشوهات، وكيفية التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، متسائلًا: عندما تسوء الأمور هل تتماسك وتتحمل أم تنهار؟ هل تستطيع أن تقول لا بسهولة أم يوجد بداخلك شيئ يمنعك؟