صور.. صندوق التنمية الحضرية يبحث تطوير مستعمرة الجذام بأبو زعبل

جدة - نرمين السيد - اجتمع المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، مع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، لمناقشة تطوير منطقة مستعمرة جذام بأبو زعبل بمنطقة الخانكة.





وأوضح المهندس خالد صديق، أنه سيتم تطوير المنطقة كاملة وتوفير جميع المرافق، كما تم الاتفاق مع محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الكامل ‏لسرعة الرفع المساحى للمنطقة وحصر قاطنى عزبة الشهيد عبد المنعم رياض، وحصر الأراضى ‏الزراعية لوضع التصور الأولى للتطوير.

من جهته، قال مدير مستشفى الجذام، إن المستشفى لم يتم تطويره منذ عام 1923ن مشيرا إلى أن عنابرها قديمة جدا، ‏وتحتاج إلى ترميم، كما يوجد بالمستشفى ثلاثة أقسام "قسم الإدارة الرئيس – قسم الرجال – قسم السيدات".

ونوه بأن هناك مقترح لتحويل مستشفى الجذام إلى مستشفى مركزى للأمراض الجلدية بوزارة الصحة.

ومن خلال الزيارة الميدانية لموقع المستعمرة، تبين وجود عدد كبير من الأفدنة الزراعية لزراعة الفاكهة، ‏منها على سبيل المثال المانجو والتين الشوكى، لكنها مهملة وتحتاج للمحافظة عليها، وأيضا يوجد مرمى ‏للنفايات على أطراف المنطقة.

وصرح صديق بأنه سيتم عرض الموضوع كامل على رئيس مجلس الوزراء، ‏لسرعة تطوير المنطقة كاملة والحفاظ على استقرار قاطنيها فى نفس موقع التطوير.

الجدير بالذكر ‏أن المنطقة تقع على مساحة حوالى 262 فدانا.