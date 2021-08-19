التعليم : القانون لا يسمح بدور ثانٍ لطلاب الثانوية العامة لأكثر من مادتين

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، أن الوزارة لا تستطيع السماح بدور ثانٍ لطلاب الثانوية العامة بدرجة أكثر من 50% أو دور ثانٍ بأكثر من مادتين، حسب نص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.





جاء ذلك فى رد الوزير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم، حول مطالبات بدور ثانٍ فى أكثر من مادتين أو بدرجات كاملة. وأشار إلى أن المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعمول به فى جمهورية مصر العربية تنص على أنه يحق لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتى جنيه ولمدة عامين فقط.

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