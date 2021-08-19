عاجل.. الرئيس يطلع على عرض لأحدث تقنيات بناء الموانئ البحرية وتطويرها 

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحرى أ.ح محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، والعقيد بحرى محمد المخزنجى بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسى لقيادة القوات البحرية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على عرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية. وقد وجه الرئيس بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحرى والموانئ على مستوى الدولة، ارتباطا بأهمية الموقع الجغرافى لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك المميزات التفضيلية للدولة.

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