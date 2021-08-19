كل ما تريد معرفته عن نظام التنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة

جدة - نرمين السيد - وتتضمن الأسئلة إجابات عن كل ما يدور حول نظام التنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة، كالتالى: س1: ما مزايا نظام التنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة؟ يستهدف نظام التنسيق الإلكترونى الموحد بالجامعات الخاصة، تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب فى توزيع الأماكن المتاحة. س2: ما الشهادات التى يطبق عليها نظام التنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة؟ يطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية "الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية". س3: ما نظام تنسيق خريجى الشهادات المصرية "الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية" بالجامعات الخاصة؟ يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقا لمجموع درجاتهم، وترتيب رغباتهم فقط. س4:ما الجامعات المشاركة فى التنسيق الإلكترونى؟ يصل عدد الجامعات المشاركة فى التنسيق الإلكترونى إلى 26 جامعة، وتشمل:

مصر الدولية.

الألمانية بالقاهرة.

أكتوبر للعلوم الحديثة.

الأهرام الكندية.

مصر للعلوم والتكنولوجيا.

المستقبل.

المصرية الروسية.

6 أكتوبر.

النهضة.

الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

الفرنسية فى مصر.

البريطانية فى مصر.

سيناء– القنطرة.

النيل.

فاروس.

المصرية للتعلم الإلكترونى.

هليوبوليس.

بدر.

دراية.

الجيزة الجديدة.

الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

حورس.

المصرية الصينية.

سفنكس.

ميريت.

السلام. س5:كيف يتعرف الطالب على التخصصات المختلفة المتاحة بالجامعات الخاصة؟ يقوم الطالب بالدخول على المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة المختلفة؛ للتعرف على ما يلى: التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها. الرسوم الدراسية وطريقة سدادها لكل كلية أو برنامج. نظام التخفيضات اللائحية والمنح "إن وجد". س6: ما مراحل التقديم لنظام التنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة؟ هناك 4 مراحل للتنسيق: المرحلة الأولى: تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى من إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية. المرحلة الثانية: تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويفتح باب التقدم لها. المرحلة الثالثة: تبدأ قبل بداية الفصل الدراسى الثانى، وذلك على إجمالى الأماكن الشاغرة بكل الجامعات. المرحلة الرابعة: يتم القبول عن طريق الجامعات على أية أماكن شاغرة، وفقا للقواعد المقررة لذلك، قبل بدء الفصل الدراسى الثانى. س7: ما خطوات التقديم على نظام التنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة؟ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، يسمح للطلاب الناجحين مــــن حاملى الشهادات المصرية "الثانوية العامة، الفنية، الأزهرية" بالدخـــول عــــلى مـنــصة التنســـيق الإلكـــترونى cpnu-admission.edu.eg ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة.

حينما تظهر للطالب استمارة تنسيق إلكترونية يسمح له بتسجيل 25 رغبة.

يظل النظام مفتوحا لمدة 3 أيام، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة، يرفض النظام أى تغيير فى الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليا بتوزيع الطلاب على الكليات.

تظهر للطالب على بريده الإلكترونى استمارة قبول محدد بها اسم الكلية التى تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب فى مختلف كليات الجامعة.

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