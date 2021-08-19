عاجل.. السيسى يبحث مع مالك شركة لورسن سبل تطوير الصناعات البحرية فى مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحرى محمد شلبى، والعقيد بحرى محمد المخزنجى، بقيادة القوات البحرية، كما حضر من جانب الشركة الألمانية جوش ألكسندر نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد ماجد منصور وكيل الشركة فى مصر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى الخاص بالتعاون مع شركة لورسن، بشأن تطوير الصناعات البحرية فى مصر، وكذلك ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية لرفع القدرات فى هذا المجال، فى إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.