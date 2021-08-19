الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي تهدد بالرحيل قبل المشاركة

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هدد ماتيوس بيريرا، صانع ألعاب فريق الهلال السعودي، والمنضم حديثًا من صفوف فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بالرحيل عن «الزعيم»، في حالة عدم تسجيله في قائمة الفريق هذا الموسم.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل تهديد ماتيوس بيريرا بالرحيل عن صفوف فريق الهلال:

الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي

فشلت إداراة فريق الهلال السعودي، في تسجيل الدولي البرازيلي ماتيوس بيريرا، المنضم حديثا إلى صفوف الفريق، وذلك بسبب تواجد 7 لاعبين أجانب، في قائمة الفريق حاليا.

ومن المفترض أنه يسمح لكل فريق بتسجيل 7 لاعبين أجانب فقط، ولا يمتلك أي فريق تسجيل أكثر من ذلك العدد.

يذكر أن فريق الهلال تعاقد مع ماتيوس بيريرا في فترة الإنتقلال الصيفيىة الحالية، قادما من صفوف فريق ويست بروميتش الإنجليزي، ويعد هو الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي، حيث بلغت قيمة تعاقد “الزعيم” مع الدولي البرازيلي 91 مليون ريال سعودي.

تقام مباراة ديربي الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، حيث يستضيف ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، مواجهة فريقي الهلال والتعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر البطولة.

وتنطلق صارفة المباراة في تمام الساعة 7:50 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر قنتوات SSC1 HD، بصوت المعلق فهد العتيبي.

إنجاز تاريخي للهلال السعودي

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.