/646155/تأجيل-طلب-أحمد-عز-تحويل-توأم-زينة-إلى-مدرسة-أخرى-لـ-26-أغسطس

أمرت محكمة الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في مدينة نصر، اليوم الخميس، تأجيل الطلب المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل توأم زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة فيوتشر المستقبل لجلسة الخميس المقبل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل الطلب المقدم من الفنان أحمد عز

رفض الطالب

ورفضت المحكمة في وقت سابق، طلب الفنان أحمد عز بنقل الصغيرين إلى مدرسة أخرى، واستمعت المحكمة إلى مرافعة معتز الدكر، محامي زينة والذى طلب برفض الطلب المقدم من عز تأسيسًا على أن الأمر الوقتي الخاص بالمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن الولاية التعليمية للصغيرين والحضانة مع الأم.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لحضور القاضي الأصيل، بعدما رفضت المحكمة الطلب الأول.

مصروفات الدراسية

وفي وقت سابق، قضت محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام عز بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ توأم زينة عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأقامت الفنانة زينة، دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز عن الأعمال الفنية والحملات الإعلانية التي يقوم بها وسياراته وممتلكاته العقارية.

وقضت، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه زين الدين وعز الدين، من الفنانة زينة إلا أنه تم الاستئناف على الحكم.

محكمة الأسرة مدينة نصر

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر في 11 يونيو 2020 برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي طالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهما إلى مدرسة أخرى.

وفي يناير 2018، قضت محكمة الأسرة بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.