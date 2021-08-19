/646153/بايرن-ميونخ-يعلن-إصابة-مانويل-نوير-وغيابه-عن-مباريات-الفريق-تفاصيل

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الخميس، إصابة حارس المرمي الألماني مانويل نوير، حارس الفريق، وغيابه عن مباريات الفريق المقبلة، في الموسم الجديد 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصدر النادي الألماني بياناً رسمياً، أكد خلاله إصابة مانويل نوير في الكاحل الأيمن، وغيابه عن تدريبات بايرن ميونخ الجماعية، قبل مواجهة كولن، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، في الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني.

من جانبها، أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن غياب نوير عن تدريبات بايرن ميونخ، اليوم الخميس، كان إجراءً احترازيًا، مُشيرة إلى أن مشاركته في مباراة الفريق أمام كولن أصبحت محل شك.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بإمكانية الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، في ظل اهتمام ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين بالحصول على خدماته هذا الصيف.

توج فريق بايرن ميونخ ببطولة كأس السوبر الألماني لموسم 2021، على حساب بروسيا دورتموند، بعد تحقيق الفوز في المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب سيجنال أودونا بارك.

ضرب البولندي بهدفين في شباك بروسيا دورتموند في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، الأول جاء في الدقيقة الـ 41 والثاني في الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء، وأكد الألماني توماس مولر بالهدف الثالث لفريقة في شباك بطل كأس ألمانيا للنسخة الاخيرة.

رد المخضرم ماركو رويس مهاجم فريق بروسيا دورتموند، على هدفين ليفاندوفيسكي، في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة، قبل أن يؤكد مولر على نتيجة المباراة.

شارك فريق بايرن ميونخ في المباراة كبطل للدوري الألماني الممتاز، لنسخة 2020 / 2021، وجاء بروسيا دورتموند في الجانب الأخر من المباراة كبطل كأس ألمانيا.

مباراة بايرن ميونخ في الدوري

حقق الفريق البافاري بايرن ميونخ في مباراته الأخيرة بالدوري، فوز قوي علي أوجيسبورج، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من الدوري، والتي تمكن فيها ليفانوفيسكي بتسجيل هدف وحيد ليعزز صدارته وينهي به لقاء الدوري الأخير، في الدقيقة الأخيرة من آخر أنفاس المباراة.

سجل الهدف الأول للفريق البافاري جيفيري لاعب الفريق الخصم أوجيسبيورج بعد الخطأ، وسجل الهدف الثاني للفريق سيرج جنابري، وجاء بالهدف الثالث جوشو كيميتش، وسجل الهدف الرابع كينجيسلي كومان، وأختتم البولندي ليفاندوفيسكي المبارا بالهدف الخامس.

بايرن ميونخ يودع دوري الأبطال

حقق الفرنسي باريس سان جيرمان الفوز علي الفريق الألماني بايرن ميونخ في الدور الربع نهائي للبطولة، وحجز مقعد له في المربع الذهبي لأبطال أوروبا، بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاث أهداف مقابل ثلاثة، بفارق أهداف مباراة الذهاب علي أرض الفريق الألماني والتي انتهت بثلاث اهداف مقابل هدفين.