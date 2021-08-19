/646152/بمناسبة-احتفال-بكين-بالذكرى-السبعين-لضم-المنطقة-كبير-المستشارين-السياسيين-في-الصين-يحذر-القوى-الخارجية-من-التدخل-في-شئون-التبت

التبت منطقة للحكم الذاتي، تقع على هضبة التبت، التي تعتبر أكثر المناطق ارتفاعا في العالم، وشهد التبت انتفاضة في عام 1959 عندما ثار معادو الصينية والاشتراكية للمطالبة باستقلال التبت، الانتفاضة انطلقت من لاهاسا عاصمة التبت التي ضمتها الصين عام1950.

انتفاضة التبت

انتفاضة التبت أدت إلى مقتل آلاف التبتيين، لكن أيضا لجأ المئات من التبتيين إلى الدول المجاورة ، بينهم الدالاي لاما وحكومته اللذان فضلا الفرار إلى الهند.

كبير المستشارين السياسيين

وحذر كبير المستشارين السياسيين في الصين، الخميس، القوى الخارجية من التدخل في شئون التبت بمناسبة احتفال بكين بالذكرى السبعين لضم المنطقة.

الحزب الحاكم

وأقام الحزب الحاكم في الصين احتفالاً في لاسا، عاصمة التبت، لإحياء الذكرى السبعين "للتحرير السلمي" للتبت، وقاد وانغ يانغ، مسئول رفيع المستوى في الحزب الشيوعي، وفدا لحضور الاحتفالات.

خلال خطابه، حذر وانغ يانغ القوى الخارجية من التدخل في شئون التبت. وقال وانغ إن "تاريخ تنمية التبت الممتد على مدى 70 عاما أثبت أن الوحدة والاستقرار نعمة وأن الانقسام والاضطراب كوارث".

وزعم يو تشيوان، رئيس قسم عمل الجبهة المتحدة بالحزب الحاكم، في خطابه أن مجتمع التبت يعيش ذروة تاريخه.

تقول الصين إن التبت كانت جزءًا من أراضيها منذ قرون، لكن العديد من التبتيين يقولون إنهم كانوا فعليًا دولة مستقلة خلال معظم ذلك الوقت.

وتم تأكيد سيطرة بكين على الإقليم عندما غزا الجناح العسكري للحزب الشيوعي (جيش التحرير الشعبي)، المنطقة في عام 1950.