/646151/إيقاف-العداء-البحريني-العباسي-مؤقتا-بسبب-المنشطات

قالت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، إن عداء الماراثون البحريني الحسن العباسي، أوقف بصفة مبدئية للاشتباه في مخالفته لوائح المنشطات والعقاقير المحظورة رياضيا، بناء على نتائج فحص خضع له في أولمبياد طوكيو الصيفي.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وخضع العباسي (37 عاما) للفحص بعد انتهاء سباق الماراثون الأولمبي في مدينة سابورو الشمالية في الثامن من أغسطس آب الجاري، حيث احتل المركز 25 مسجلا ساعتين و15 دقيقة و56 ثانية.

وتوج العداء الكيني إيليود كيبتشوجي بذهبية السباق.

وبناء على نتيجة الفحص هناك شكوك بقيام العباسي بالخضوع لعلمية نقل دم بهدف تحسين الأداء.

وقالت الوكالة الدولية لاختبارات الكشف عن المنشطات المسؤولة عن الفحوص خلال الدورة الأولمبية، إنه يحق للعداء البحريني طلب فحص العينة الثانية لتأكيد النتيجة.

وكان العداء البحريني الصادي ميخو المنافس في سباق 1500 متر، أوقف بصفة مبدئية أيضا بسبب حصوله على نقل دم خلال الألعاب.

وفاز العباسي بذهبية سباق عشرة آلاف متر في دورة الألعاب الآسيوية في 2014 في كوريا الجنوبية، كما توج بالفضية في سباق الماراثون في الدورة التالية بعدها بأربعة أعوام في جاكرتا عاصمة اندونيسيا.

العداء الكيني إليود كيبشوج

نجح العداء الكيني إليود كيبشوج، بالفوز بالميدالية الذهبية في مارثون أولمبياد طوكيو 2020، وكان إليو قد حقق الميدالية الذهبية في مارثون أولمبياد ري دي جانيرو 2016، ليصبح ثالث عداء في التاريخ يحقق ذهبيتين في دورتين أولمبيتين متتاليتين.

وأنهى إليود كيبشوك الماراثون في ساعتين وثماني دقايق و38 ثانية، ليتفوق كيبشوج بفارق 80 ثانية أمام الهولندي عبدي ناجيي، الذي أحرز الميدالية الفضية، ويعد هذا أكبر فارق بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني في الماراثون بالدورات الأولمبية منذ عام 1972 .

واحتل المركز الثالث البلجيكي بشير عبدي ثانيتين خلف الهولندي.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.