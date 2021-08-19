الزمالك يعلن عن بديل أجستي المدير الفني السابق لفريق السلة «صور»

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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تعاقدها رسمياً مع ‏اليوناني فانجيلس أنجيلو لتدريب فريق السلة في الموسم القادم، بعد رحيل الإسباني أوجوستي بوش، المدير الفني للفرق الأول بكرة السلة بالقلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتولى اليوناني أنجيلو تدريب الزمالك، خلفا للإسباني أوجستي بوش الذي تولى القيادة الفنية للأهلي خلال الفترة الماضية.

تفاصيل عقد أنجيلو

ويقود المدير الفني اليوناني سلة الزمالك لمدة موسم واحد وفقا للاتفاق الذي تم مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي منذ قليل.

أرقام أوجستي بوش مع سلة الزمالك

وحقق الزمالك في الموسم المنقضي لقبي بطولة أفريقيا "الأفروليج" ودوري السوبر، فيما ودع بطولة كأس مصر من مرحلة نصف النهائي.

ورفض أوجستي بوش تجديد عقده مع الزمالك ليرحل عقب الموسم الماضي لكنه عاد لمصر عبر بوابة الأهلي.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أتمت اتفاقها مع الأمريكي كورتيس جيريلز لدعم فريق السلة قبل بداية الموسم القادم.

والجدير بالذكر أن توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، بقيادة الإسباني أوجوستي بوش المدير الفني للفريق، ببطولة دوري السوبر للمرة ال 15 في تاريخه، وذلك بعد التغلب على فريق الإتحاد السكندري تحت قيادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق، في المباراة التي جمعت الفيرقين في نهائي بطولة دوري السوبر، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة جولات مقابل جولتين لزعيم الثغر.

بدأ أول موسم لبطولة دوري السوبر عام 1972/1973، واستطاع فريق الجزيرة التتويج بالبطولة في موسمها الأول، ثم قام فريق الزمالك بالسيطرة عليها لمدة عدة سنوات، حيث توج الفريق الأبيض بالبطولة في مواسم 1973-1974 و 1974-1975 و 1975-1976 و 1976-1977 و 1977-1978، ثم ظهر فريق الاتحاد السكندري، وألغى هيمنة الزمالك على البطولة، حيث توج زعيم الثغر بالبطولة موسم 1978-1979، ثم عاد فريق الزمالك للتويج بالبطولة مرة أخرى في موسم 1979-1980، بالإضافة إلى موسم 1980-1981.

هيمنة زعيم الثغر على البطولة

قام فريق الاتحاد السكندري، بكسر هيمنة الزمالك على البطولة مرة أخرى، وتمكن "سيد البلد"، بالتتويج بالبطولة في موسم 1981-1982، و موسم 1982-1983، بالإضافة إلى موسم 1983-1984، وقرر اتحاد السلة بعدم استكمال بطولة دوري السوبر لعام 1984/1985، ليعود فريق الاتحاد السكندري ويتوج ببطولة دوري السلة لموسم 1985-1986، و 1986-1987.