تعرف على مواجهات فريقي تنس طاولة الأهلي «الرجال والسيدات» غداً في البطولة العربية

/646149/تعرف-على-مواجهات-فريقي-تنس-طاولة-الأهلي-الرجال-والسيدات-غدا-في-البطولة-العربية

يخوضان فريق رجال وسيدات «تنس طاولة الأهلي» عدة مواجهات مهمة غداً، ضمن منافسات البطولة العربية للتنس المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ويلعب فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» مع السليمانية العراقي، في تمام السادسة إلا الربع، مساء غد الجمعة، في الدور ربع النهائي للبطولة.

فيما يلتقي فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» مع المرأة القطري، في الدور نصف النهائي، وستقام المباراة غدا الجمعة، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في المواجهات الثلاث خلال دور المجموعات، بنتيجة 3-0 على حساب البيشمركة العراقي والأرثوذكسي الأردني، وأخيرًا التضامن الكويتي ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

أما فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» فقد حقق هو الآخر الفوز في جميع مبارياته على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، والجنوب العراقي بنتيجة 3-1، والعربي الكويتي بنتيجة 3-0.

وتضم قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

بينما تضم قائمة فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال البطولة كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة.

ويترأس بعثة تنس طاولة الأهلي رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

حقق فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي الفوز ، على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة3-0، في افتتاح منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حالياً في الأردن، حتى 23 أغسطس الجاري.

الفريق الاول لكرة القدم

يتبقى 3 مباريات فقط، لفريق لفريق الكرة بالنادي الاهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في بطولة الدوري الممتاز،ى حيث يلاقي على الترتيب كلا من: المصري البورسعيدي والجونة وأسوان.

المباراة الاولى: أمام المصري البورسعيدي في الجولة رقم 32، وستقام يوم 20 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الإسكندرية.

المباراة الثانية: أمام الجونة في الجولة رقم 33، وستقام يوم 20 أغسطس/ في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد خالد بشارة.

المباراة الثالثة والأخيرة: أمام فريق أسوان في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، وستقام يوم 27 أغسطس، من على ملعب السلام.

القنوات الناقلة

يتم بث كافة مباريات الدوري المصري والمسابقات المحلية في مصر، عبر مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس".

موسيماني

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران أمس.