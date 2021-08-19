/646147/وزير-العدل-يهنئ-المستشار-عصام-المنشاوي-بمناسبة-اكتمال-عطائه-بعد-مسيرة-حافلة-بالإنجازات

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، الموافق 19/8/2021 معالي المستشار عمر مروان -وزير العدل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل زيارة وزير العدل

حيث قام المستشار عمر مروان وزير العدل، بتقديم التهنئة المستشار عصام المنشاوي، بمناسبة اكتمال عطاء سيادته بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المثمرة والتطوير الشامل لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية.

كما تفضل المستشار عمر مروان وزير العدل، بتقديم التهنئة المستشار عزت أبوزيد، بمناسبة تولي سيادته منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية خلفًا للمستشار عصام المنشاوي، متمنياً لسيادته التوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه الرفيع لتحقق النيابة الإدارية رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة واعلاء دولة سيادة القانون.

وخلال الزيارة، قام بتفقد المكتبة العامة لأعضاء النيابة الإدارية بعد تطويرها، والقاعة الكبرى، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق، والعيادة الطبية بمبنى رئاسة الهيئة.

نهاية اللقاء

وفي نهاية اللقاء قام معالي المستشار عمر مروان وزير العدل بإهداء درع «وزارة العدل» للمستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، معربًا عن خالص تمنياته لسيادته بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.

كما قام المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإهداء درع النيابة الإدارية المستشار عمر مروان وزير العدل .