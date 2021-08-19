نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في مبادرة دراجتك صحتك من وزارة الشباب والرياضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فتح الباب للتسجيل في مبادرة دراجتك صحتك، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، وذلك من خلال توفير أربع أنواع من الدرجات بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة 30%، وتعد تلك المرحلة هي المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك، حيث يصل عدد الدرجات التي سوف تطرحها وزارة الشباب والرياضة ضمن تلك المرحلة نحو 3200 دراجة، موزعة إلى 2000 دراجة جبلي، 600 دراجة هجين، 400 دراجة للفتيات، 200 دراجة كهربائية.

رابط التسجيل في مبادرة دراجتك صحتك من وزارة الشباب والرياضة

تهدف مبادرة دراجتك صحتك والتي تطرحها وزارة الشباب والرياضة للمرة الثالثة، إلى تشجيع المواطنين وخاصة فئة الشباب والفتيات على اعتياد ركوب الدراجات، وذلك بتوفير عدد 4 أنواع من الدراجات يقل سعرها في السوق بنسبة 30%، حيث تبلغ أسعار الأنواع المطروحة في المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك كما يلي:-

النوع السعر الدراجة الجبلي 1909 جنيه الدراجة الهجين 2331 جنيه دراجة الفتيات 1978 جنيه الدراجة الكهربائية 12000 جنيه

كما يضاف مبلغ 89 جنيه في حالة ما إذا رغب العمل في شحن الدراجات من نوع (جبلي، هجين، فتيات) ، ومبلغ 250 جنيه في حالة الرغبة في شحن الدراجة الكهربائية.

ويمكن التسجيل في تلك المبادرة من خلال الدخول على رابط مبادرة دراجتك.. صحتك حيث يقوم العميل في استيفاء كافة البيانات المطلوبة للتسجيل في تلك المبادرة، والاشتراك في تلك المبادرة بأسبقية الدفع عبر فوري على أن يتم البدء في التسجيل على تلك المبادرة اعتباراً من الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 20/8/2021م.

وتساعد الدراجات الكهربائية على قطع مسافات كبيرة بالدراجة تصل إلى 50 كم وبسرعة تصل إلى 30 كم في الساعة وذلك من خلال الاعتماد على البطارية والمحرك الخاص بها.

ويمكن سداد قيمة تلك الدراجة من خلال بنك مصر، حيث أنه يقدم تسهيلات كبيرة للسداد على 12 شهراً وبدون فوائد.

وتسلم الدراجات بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق مديريات الشبات والرياضة، على تسليم الدراجات للحاجرين من محافظات القاهرة والجيزة في المركز الأولمبي بالمعادي.

وترحب وزارة الشباب والرياضة، باستقبال كافة الطلبات من الهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية لتشجيع المواطنين على ركوب الدراجات لما لها من فوائد بدنية وصحية.