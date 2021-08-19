30 منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المصريين الراغبين فى...

بالإشارة الى الإعلان السابق والخاص بفتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية ومدارس STEM والتي تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية بعدد 30 منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نود إحاطتكم علماً بإنه قد تم مد فترة التقديم للمنحه المشار اليها أعلاه حتى يوم الأحد الموافق 22/8/2021.
كما تم تعديل الشرط الخاص بمجموع الثانوية العامة من 95% ليصبح 85% مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها من الجامعة الأمريكية وغيرها من المتطلبات لديها.
التقديم من خلال الرابط التالي: http://govscholar.mohesr.gov.eg/auc/
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