وزيرة الصحة تتفقد منظومة تصنيع الوجبات المدرسية بشركة ”سايلو فودز” للصناعات الغذائية...

وزيرة الصحة تشيد بقائمة الوجبات المدرسية المقرر توفيرها للطلاب بداية من مرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

وزيرة الصحة توجه بتوثيق تجربة مصر في تطوير الوجبات المدرسية بالتعاون مع خبراء منظمة الصحة العالمية واليونيسيف

وزيرة الصحة توجه بتخصيص فريق طبي لتطعيم جميع العاملين بشركة "سايلو فودز" بلقاح فيروس كورونا

رئيس مجلس إدارة "سايلو فودز" يؤكد جاهزية الشركة لإنتاج الكميات اللازمة من الوجبات المدرسية بقيمة غذائية عالية

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أركان حرب تيمور موسى، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، اليوم الخميس، منظومة تصنيع الوجبات المدرسية بمقر الشركة بمدينة السادات، والمقرر توفيرها للطلاب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذلك بحضور الدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، ومن جانب الشركة كل من الدكتور شريف محمد زكي، رئيس القطاع التجاري، والمهندس شعبان السيد المدير التنفيذي لمجمع الطباعة والتغليف بالشركة، والأستاذة ريم محسن فهمي مدير عام قطاع التسويق بالشركة.

واستمعت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع إلى عرض تقديمي مفصل من اللواء أركان حرب تيمور موسى لقائمة الوجبات المقترحة التي ستنتجها شركة "سايلو فودز" لتوزيعها على طلاب المدارس مع بداية من العام الدراسي الجديد، حسب الفئات العمرية والمحددات الصحية للطلاب، حيث يتضمن المقترح توفير الوجبات المدرسية لحوالي 13 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة بداية من رياض الأطفال.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة اطلعت على نماذج من الوجبات المدرسية المقترحة لمختلف المراحل العمرية والمكونات الأساسية لجميع الوجبات بأنماطها المختلفة، وما تتضمنه من عناصر غذائية متكاملة للطلاب تكفي من 25 إلى 30% من احتياجاتهم اليومية، مما يساهم في تمتع الطلاب بصحة جيدة وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بالوجبات المدرسية والتي يتم تحديد عناصرها من قِبل المعهد القومي للتغذية، كما أوصت بأهمية الحفاظ على توفير عدد كاف من الوجبات اللازمة أسبوعيًا للطلاب في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي.

وتابع أن الوزيرة وجهت الدكتورة نيفين النحاس، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف لإرسال خبراء دوليين لتوثيق تجربة مصر في تطوير الوجبات المدرسية بما يطابق المواصفات القياسية العالمية أسوة بالتوثيق العلمي الذي أجرته منظمة الصحة العالمية لمبادرة رئيس الجمهورية "للقضاء على فيروس سي" كتجربة رائدة في مجال الصحة العامة.

وذكر "مجاهد" أن الاجتماع تناول بحث قواعد تصميم أغلفة الوجبات وآلية توزيعها على الطلاب بما يضمن الحفاظ على القيمة الغذائية، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد ورش عمل لأخصائيي الفنون الجميلة لتصميم رسومات جاذبة للطلاب على أغلفة تلك الوجبات، كما تم مناقشة إمكانية ربط تصميم أغلفة الوجبات بشعار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وشعار "جيل بكرة يكبر بصحة" لتشجيع الطلاب على تناول تلك الوجبات المفيدة مما ينعكس بالإيجاب على التحصيل الدراسي لهم خلال اليوم المدرسي.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت أيضًا بتخصيص فريق طبي لتطعيم جميع العاملين بمصانع شركة "سايلو فودز" بلقاح فيروس كورونا بدءًا من الغد، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة "سايلو فودز" وجميع العاملين بالشركة، لجهودهم المبذولة في توفير الوجبات المدرسية للطلاب وفقًا للأسس السليمة للتغذية الصحية، مؤكدة أن الشركة تُعد نقلة نوعية في الصناعات الغذائية بمصر.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، جاهزية مصانع الشركة لإنتاج الكميات اللازمة من الوجبات المدرسية بقيمة غذائية عالية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم ربط التغذية السليمة لطلاب المدارس بالخريطة الصحية والعلاجية بمصر، كما لفت إلى جاهزية الشركة للتعاون مع وزارة الصحة والسكان في إنتاج الأغذية الخاصة بالأطفال مرضى التمثيل الغذائي وطرحها من خلال منافذ بمراكز علاج الأمراض الوراثية.