البابا تواضروس يستقبل الوفد الرهبانى المسافر إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، وفد الآباء الأساقفة والرهبان الذين سيزورون الكنيسة الروسية الأرثوذكسية فى إطار التبادل الرهبانى بين الكنيستين.





تأتى هذه الزيارة ضمن نشاط لجنة العلاقات بين الكنيستين، التى بدأت عملها منذ سبع سنوات. وفى سياق متصل استقبل قداسة البابا فى المقر البابوى، أيضا، أليكسى ماشكوف كاهن الجالية الروسية فى مصر الذى وصل مصر منذ ثلاث أشهر لخدمة الجالية فى القاهرة والغردقة. تأتى زيارة الكاهن الروسى لقداسة البابا بهدف التعارف، ونقل "ماشكوف" تحيات البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر روسيا، لقداسة البابا.

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