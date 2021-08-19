اختبارات إلكترونية.. التعليم العالى تعلن شرط الالتحاق بالجامعات الأهلية

وأوضح عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة، أن المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، رصد تساؤلات واستفسارات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وقام بالإجابة عن هذه الأسئلة وعرضها على د. محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، ومسؤولى القبول الإلكترونى الموحد.
وأشار د. محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التى تعقدها الجامعات الأربعة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خريجى الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، حيث ستعقد الجولة الخامسة من الاختبارات يومى الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أغسطس الجارى، للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر المنظومة الإلكترونية لتنسيق الجامعات الأهلية: https://admission.egypt-hub.edu.eg/
وأضاف منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأربعة يعتمد على المجموع الاعتبارى للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتبارى من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافا إليه درجات الاختبار الإلكترونى "70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدى"، كما أن الموقع الإلكترونى لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية يقدم عددا من الخدمات للطلاب المتقدمين، إذ يحتوى على فيديوهات إرشادية ونماذج من الاختبارات ليتدرب عليها الطلاب قبل أداء الاختبارات.
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