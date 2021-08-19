مد فترة التقديم على المنح الدراسية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة لـ22 أغسطس

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، ومدارس الـ STEM، والتى تتولى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ترشيح الطلاب إليها.





وأوضحت "التعليم العالى" فى بيان اليوم الخميس أنه تقرر مد فترة التقديم إلى يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021، كما تم تعديل الشرط الخاص بمجموع الثانوية العامة من 95% ليصبح 85% مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها من الجامعة الأمريكية وغيرها من المتطلبات لديها.

وكانت "التعليم العالى" قد أعلنت عن فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، ومدارس المتفوقين STEM مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها من الجامعة وغيرها من المتطلبات لديها، وتتولى وزارة التعليم العالى ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية، علما بأنه آخر موعد للتقدم 19/8/2021.

ويجب على المتقدمين للحصول على المنحة أن يكون:

- مصرى الجنسية

- التحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM ومدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوى.

- حاصل على شهادة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2020 - 2021 بمجموع درجات لا تقل عن 95٪ من المدارس الحكومية أو ما يعادلها.

- له مشاركة نشطة فى تنمية وخدمة المجتمع.

- لديه مهارات قيادية.

- تقدم للقبول فى منحة الجامعة الأمريكية قبل الموعد النهائى المحدد.

- لديه سجل أكاديمى متميز فى المدرسة الثانوية.

-مستوفى لمتطلبات القبول بالجامعة الأمريكية:

"https://www.aucegypt.edu/.../scholarships/egyptian-students"

- يجب أن يجتاز الطلاب إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولى (Academic ILETS) بحد أدنى 5.5 درجة ودرجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (International TOEFI) بحد أدنى إجمالى للدرجات 62 ودرجة كتابة 17.

- للحفاظ على المنحة الدراسية يجب على الطلاب المختارين الحفاظ على معدل تراكمى 3.0 أو أعلى.

- على الطالب المستوفى للشروط عاليه الدخول على موقع الوزارة الموضح أدناه لمليء الاستمارة والتسجيل:

http://govscholar.mohesr.gov.eg/auc/