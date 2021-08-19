/646137/التصديق-الرئاسي-على-تغليظ-عقوبة-التحرش-شهادة-إجادة-جديدة-للأغلبية-البرلمانية-ومستقبل-وطن

أعاد التصديق الرئاسي على تغليظ عقوبات التحرش، التذكير بأهمية الأدوار التشريعية النوعية التي تصدى لها الحزب الأوسع جماهيرية في الشارع المصري وصاحب الأغلبية النيابية تحت القبة، مستقبل وطن، وانحيازاته الواضحة نحو قضايا الوطن والمواطن.

يرصد دوت الخليج الأهمية البالغة للتصديق الرئاسي على تعديلات تشريعية، من شأنها حل أزمة مستعصية ومشكلة مزمنة في المجتمع المصري، بما يكبح جماح التحرش الجنسي ويؤدي إلى محاربة الظاهرة لحين اختفاءها، ضمن التقدير الكبير والمتواصل الذي يظهره الرئيس السيسي على الدوام للمرأة المصرية.

اهتمام رئاسي

يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية بالغة للأسرة المصرية بمختلف مكوناتها، وتقع المرأة في القلب تماما من الاهتمام الذي ينصب على حل المشكلات وإزالة العوائق والتحديات، وهو الأمر الذي يجد صداه سريعا لدى عقول وأذهان قيادات حزب الأغلبية البرلمانية مستقبل وطن، حيث يبادر رئيس الأغلبية والهيئة البرلمانية للحزب أشرف رشاد بتكثيف جهوده بحثا عن دعم القضايا الحقيقية التي تهم المصريين.

وعلى الفور تحول الاهتمام الرئاسي إلى تصديق رسمي، يظهر ويبرز الأهمية الكبرى للقانون، الأمر الذي حاز على رضا وتقدير كافة المؤسسات والكيانات التي تدافع عن حقوق المرأة وتنتصر لها، حيث توجهت الدكتورة مايا مرسي ، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالشكر إلى الرئيس السيسي، علي ما أكدت أنه وبحق "استكمال لمسيرة حماية المرأة من كافة أشكال العنف".

مستقبل وطن

يستمد حزب مستقبل سياساته وتحركاته من المدلول الحرفي لمسمى الحزب، فالحزب يسعى على الدوام لكل مافيه مستقبل مشرق للوطن، وبداية من رئيس الحزب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والنائب الأول لرئيس الحزب وأمينه العام ورئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، وصولا لأصغر كادر تنظيمي في الحزب، الجميع يضع الوطن والمواطن كبوصلة أساسية لا يحيد عنها.

ستجد مجهودا خرافيا بذله حزب مستقبل وطن، في سياق الاهتمام والاعتناء بالمرأة والشباب وكبار السن والطلاب، ودعم وتلبية متطلبات على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي وفي أكثر الظروف صعوبة، خلال مكافحة كورونا، ومجابهة مخاطر السيول، ودعم المتفوقين، وإنجاح الاستحقاقات الدستورية والبرلمانية للدولة المصرية، ضمن خلية نحل لاتتوقف عن العمل والإنتاج، دون الانجراف وراء أية شعارات جوفاء، وإنما العمل فقط، ولصالح هدف أوحد وهو إعلاء قدر وقيمة الوطن والمواطن.

رئيس الأغلبية

يأتي قانون مكافحة التحرش وفلسفته الهادفة لإجهاض تلك الظاهرة وتجفيف منابعها ضمن مجهود أساسي بذله رئيس الأغلبية النيابية أشرف رشاد، في صياغة وبلورة مجموعة من القوانين التي جاءت جميعها لصالح المواطن، في سياق دور انعقاد حافل بالجهود التشريعية الرائدة والتفعيل الحقيقي للأدوات الرقابية لصالح الشعب المصري أولا وأخيرا.

التصديق على تغليظ عقوبات التحرش الجنسي من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، يلقي الضوء وبقوة على الكيفية التي يقود بها النائب أشرف رشاد الأغلبية البرلمانية من أجل الاهتمام بنوعية من القوانين التي تتصدى للمشكلات الشائكة، وتبحث لها عن حلول رادعة، دون إضاعة الوقت والمجهود، وإنما الطرق على رأس المشكلات التي ينتج عن حلها الوصول إلى أفضل الطرق المؤدية إلى "الجمهورية الجديدة".

فلسفة القانون

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه. التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه

ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.