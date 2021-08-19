/646145/إياد-نصار-أحدث-المنضمين-لمسلسل-هجمة-مرتدة2-في-رمضان-2022

رشح الفنان إياد نصار ليخوض بطولة مسلسل «هجمة مرتدة2» بجانب الفنان المتألق أمير كرارة بعد أن تولى بطولة الجزء الأول الفنان أحمد عز، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ولاقى ردود أفعال إيجابية خلال عرضه في موسم رمضان المنقضي.

دوت الخليج يرصد تعاون إياد نصار مع أمير كرارة في مسلسل «هجمة مرتدة2»

ويبدأ إياد نصار خلال الفترة المقبلة التحضير لدوره في مسلسل «هجمة مرتدة2» ترقبا لعرضه في الموسم الرمضاني 2022 كما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في البطولة.

وتدور أحداث مسلسل «هجمة مرتدة» في جزئه الثاني حول العائدون من داعش أي الإرهاب الذي وجهتهم دولة داعش لإستطوان مصر، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء عملية الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية العام الجاري، ويعد هذا المسلسل يعد التعاون الثالث لأمير كرارة مع باهر دويدار بعدما قدما سويا مسلسل كلبش بأجزائه الثلاثة فضلا عن تقديم مسلسل الاختيار الجزء الأول والذي لاقى نجاحا جماهيريا واسعا في رمضان 2020.

مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل «هجمة مرتدة» الجزء الأول عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاح جماهيري كبير، وكان من وإخراج أحمد علاء الديب وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

إياد نصار يشارك في مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

ومن ناحية أخرى، يشارك إياد نصار في مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» بجانب الفنان الكبير يحيى الفخراني، والذي يعد أول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة يوم 26 أغسطس، والعمل مأخوذ عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي ، ومن إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة ، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

ويشارك في بطولة مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» عدد كبير من النجوم هم النجم إياد نصار، و نجما الغناء محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، والنجم شريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.