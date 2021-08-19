اتحاد السلاح يعقد اجتماعاً لتحديد موعد الانتخابات الجديدة

/646142/اتحاد-السلاح-يعقد-اجتماعا-لتحديد-موعد-الانتخابات-الجديدة

يعقد اتحاد السلاح المصري برئاسة عبد المنعم الحسيني، اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس ادارة الاتحاد، لتحديد بعض النقاط الهامة حول فتح باب الترشح للانتخابات الجديدة.

وتواصل موقع دوت الخليج مع عبدالمنعم الحسيني لمعرفة تفاصيل الإجتماع الذي سيعقد مساء اليوم:

تصريحات رئيس اتحاد السلاح

وقال عبدالمنعم الحسيني أن اجتماع اليوم، بخصوص تحديد موعد إجراء الانتخابات، والتوصل لاتفاق بشأن فتح باب الترشح للانتخابات الجديدة.

وكشف الحسيني أن اجتماع اليوم، جاء في ضوء البيان الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.

وأكد رئيس اتحاد السلاح أنه سيقوم مجلس الإداراة بتحديد مواعيد فتح باب الترشح والجمعية العمومية وفق البيان الصادر من قبل اللجنة الأولمبية.

يذكر أن عبد المنعم الحسيني قد فاز في الانتخابات الماضية بالتزكية بالقائمة الكاملة التي تضم كلا من محمد طارق الحسينى وأيمن منير وأحمد سمير ومدحت على وسامر محمد شريف وميرفت حسنين وأمنية محمد وياسمين سيد وناصر أمين وخالد محمد وأحمد نبيل بعد عدم ترشح اي من الاعضاء قبل ان تصدر اللجنة الاولمبية بيانا رسميا توضح فيه بعض الامور الخاصة بالاتحادات الرياضية وكل ما يخص الجمعيات العمومية ومواعيد اجراء الانتخابات القادمة والغاء النتائج السابقة.

بيان اللجنة الأولمبية

وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانا رسميا، جاء كالتالي:

” فى إطار سعي اللجنة الأولمبية المصرية لتحري الأصوب ، والعمل علي إزكــاء روح المنافسة ، وتوسعة دائـــرة المشاركة فى إنـتـــخابات الإتحادات الرياضـــية ، فقد خلصت اللجنة الأولمبية المصرية تقــديراً لكل الإعــتبارات الــسابـقة وغيــرها إلى إيــقـــاف إنــعــقــاد كـــافة الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية ؛ سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالــتزكــية ، أو التى تجرى بها إنتخابات لأختيار مجالس إدارتها”.

وتابع: “وبناء عليه ؛ فقد تم إقـــــرار جـدول زمنى لــبــِدء وسريان إجراءات جديدة لإنعقاد الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية بـــــدأً من يوم السبت الموافق 28/8/2021 ، حيث يتم الدعوة للإنتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وذلك لمدة ( 7 ) أيــام، على أن تسير بقية الإجراءات قدماً علي وفق المواعيد الواردة والمحددة بقانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للإتحادات الرياضية ، وبما يتسق مع المواثيق الدولية ، مع التأكيد الكامل علي صون حق الجمعيات العمومية في إختيار مجالس إداراتها . وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية حرصها البالغ على التنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الوطنية المعنية ، وإزالة اللبس الذى قد يـقع أو يعلق بأى من الإجراءات تحـرياً لترسيخ وتوكيد الثقة في إنعقاد الجمعيات العمومية ، للوصول لافضل العناصر التى تشارك فى إدارة شئون الرياضة . وفقنا الله جميعاً لما فيه خير الرياضة المصرية ورفعة شأنها .. رئيس اللجنة الاولمبية المصرية المهندس / هشام حطب”.