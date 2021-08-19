رسالة غامضة من الزمالك تثير الجدل.. «صور»

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك عبر حسابة”تويتر”، رسالة غامضة بصورة عقد مما أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حول تجديد مسئولو الفارس الأبيض لعقود أشرف بن شرقي لاعب الفريق، وذلك من أجل الأستمرار داخل صفوف القلعلة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تمديد تعاقد محمود حمدي ” الونش” مدافع الفريق الأبيض، في خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الفريق.

ويعد الونش من العناصر الأساسية بصفوف القلعة البيضاء والمنتخب الوطني، حيث يقدم اللاعب مستويات متميزة خلال الفترة الماضية.

نضم محمود الونش للزمالك موسم 2016 قادما من فريق طلائع الجيش، ليبدأ مسيرة من التألق مع القلعة البيضاء، وخاض اللاعب مع الفريق الأبيض 161 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع ثلاثة.

تألق الونش مع الفريق الأبيض، دفع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري لضم اللاعب لصفوف الفراعنة حيث خاض الونش مع المنتخب أربع مباريات.

وخاض الونش في الموسم الحالي مع الزمالك 23 مباراة وسجل هدفين في دوري أبطال إفريقيا في مرمى فريق تونجيت السنغالي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

يختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم الخميس لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، حيث اقترب الفريق الأبيض من لقب الدورى هذا الموسم بعد زيادة الفارق بينه وبين الأهلي الي 4 نقاط عقب فوز الزمالك علي دجلة وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الـ 31 من عمر المسابقة.

قائمة الزمالك أمام سيراميكا:

وكان الجهاز الفني للفريق قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتي ضمت 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.

بن شرقي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال مران أمس الأربعاء.

وتحدث الثنائي خلال الجلسة عن بعض الأمور الفنية، كما وجه المدير الفني بعض التعليمات للدولي المغربي لتنفيذها في المواجهات المقبلة للفريق.