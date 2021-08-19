/646135/7-غيابات-تضرب-باريس-سان-جيرمان-على-رأسهم-راموس-والسبب

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن غياب 7 لاعبين عن مباراته ضد بريست، غدا الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب اللاعبون السبعة لأسباب مختلفة، وعلى رأسهم المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس الذي يواصل التأهيل للتعافي من إصابته العضلية وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بعد فترة التوقف الدولي، ونفس الحال بالنسبة للاعب الشاب كولين داجبا.

غيابات باريس سان جيرمان أمام بريست

أما الحارس الإسباني سيرجيو ريكو فيعاني من ألم في الظهر، وليفين كورزاوا يتعافى تدريجيا من إصابة في عضلة الساق.

وبالنسبة للظهير الأيسر خوان بيرنات، فقد شارك في جزء من التدريبات الجماعية، ويؤدي جلسات فردية لتجهيزه بدنيا.

وتشمل قائمة المصابين أيضا كل من الحارس الرابع ألكسندر لوتيلييه "عضلية"، واللاعب الشاب تيدي آلوه "الفخذ".

بيان باريس سان جيرمان

وقال النادي في بيانه: "راموس يستأنف التدريبات تدريجيًا، ومن المتوقع استئناف المنافسة بعد التوقف الدولي، فيما يواصل كولن داجبا مرحلته من التعافي التدريجي ، ومن المتوقع عودته إلى المنافسة بعد التوقف الدولي أيضًا".

تصريحات ليونيل ميسي بعد الإنضمام لباريس سان جيرمان

كشف ميسي عن سبب رحيله من برشلونة، حيث قال: أردت التتويج بالبطولات الأوربية، و باريس سان جيرمان يمتلك نفس الأهداف التي أريدها، والرحيل عن فريق برشلونة كان صعبا ولكن حين وصلت إلى هنا، حاولت التأقلم، وأسعى إلى حصد الإنجازات في باريس سان جيرمان، لأنه نادي طموح، وأتمنى إسعاد جماهير الفريق بالفوز بالبطولات".

وقال ميسي عن فرياتي: “فيراتي من اللاعبين المميزين بدون أدنى شك، وفي برشلونة أحبوه كثيرا، وهو أفضل لاعب في العالم في هذا المركز، وسعيد بأنني سألعب بجانبه لأنه لاعب مزهل، ويقدم أداء رائع مثل تشافي وإنيستا”.

وقال ليوينل ميسي عن سبب ابتعاد برشلونة في التتويج بدوري أبطال أوروبا:” في بعد الأحيان من الممكن أن يكون لديك أفضل فريق في العالم ولا تفوز بأي بطولة، وفريق باريس سان جيرمان مر بنفس التجربة، ويعرف ذلك الأمر، وكان لديه فريق رائع ولم يستطع الفوز بدوري أبطال أوروبا العام السابق، والحظ له دور في هذا الأمر".