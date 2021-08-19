جامعة العريش: قبول تحويلات أبناء سيناء من أى كلية مناظرة دون تعقيدات

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس الجامعة فى تصريح، اليوم الخميس، إلى أنه تم اتخاذ قرار فى مجلس الجامعة الأخير بقبول التحويلات من أى كلية بأى جامعة لجميع أبناء سيناء إلى الكلية المناظرة لها بجامعة العريش، وهناك موافقة مسبقة لقبول تحويل أى طالب يرغب فى التحويل إلى الكلية المناظرة، كما أن أى أسرة سيناوية لها طالب يدرس فى أية جامعة أخرى خارج المحافظة لها الحق فى تحويله إلى الكلية المناظرة لها بجامعة العريش، وذلك لجمع شمل الأسرة.

وأوضح أنه يدعم كل طلبات التحويل إلى كليات الجامعة المناظرة وهى (التربية والعلوم الزراعية البيئية والتربية الرياضية والعلوم والآداب والاستزراع السمكى والمصايد البحرية والاقتصاد المنزلى والتجارة والطب البيطرى)، إلى جانب معهد الدراسات البيئة، وهناك موافقة مبدئية على بدء برنامج التجارة إنجليزى بالجامعة وفى انتظار موافقة القطاع على ذلك، علاوةً على برامج أخرى لخدمة أهالى شمال سيناء وأبنائهم من الطلاب، وذلك بخلاف الموافقة على إنشاء كلية الطب البشرى وكلية الحاسبات والمعلومات، حيث تم التجهيز لهما، وفى انتظار قرارى افتتاحهما وبدء الدراسة بهما.