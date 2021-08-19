سفيرة مصر فى قيرقيزستان تلتقى وزراء قرقيز والجالية المصرية

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة منال يحيى الشناوى، سفيرة جمهورية مصر العربية غير المقيمة لدى قيرقيزستان، كلًا من وزير الصحة والتنمية الاجتماعية القيرقيزى، ووزير الزراعة والموارد المائية، ووزير الاستثمار، ووزير الثقافة والإعلام والرياضة والشباب، ورئيس لجنة السياحة بوزارة الاقتصاد القيرقيزية، وذلك بالعاصمة القيرقيزية بشكيك.





وأكدت السفيرة أثناء المقابلات اعتزاز مصر بالعلاقات الوطيدة والقواسم الثقافية المشتركة التى تجمع البلدين، مشددة على تطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.

وتناولت المقابلات بحث فرص التعاون فى المجالات المذكورة، بما فى ذلك دعم التعاون فى مجال الصحة وفرص تنشيط تصدير المستحضرات الدوائية المصرية إلى قيرقيزستان، وتعزيز التعاون فى المجال الزراعى وتنشيط التبادل التجارى فى هذا القطاع، والعمل على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، ودعم التعاون الثقافى وتبادل الفرق الفنية والموسيقية، والتعاون بين المكتبات، والتنسيق للاحتفال بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل، وتبادل الزيارات بين الشباب، وتنظيم رحلات تعريفية للشركات السياحية من الجانبين.

واجتمعت السفيرة بالجالية المصرية فى العاصمة القيرقيزية، حيث أعربت عن اهتمامها بالالتقاء والتواصل المستمر مع أعضاء الجالية، والاستماع إلى متطلباتهم ومقترحاتهم مؤكدة ترحيبها بمشاركتهم فى كل ما تقيمه السفارة من فعاليات ثقافية فى قيرقيزستان.

وأعرب أعضاء الجالية عن تقديرهم لتواصل السفارة المستمر معهم، ولما تنجزه السفارة من خدمات قنصلية بشكل سريع، مشيرين إلى حرصهم الدائم على العمل بهدف خدمة الوطن، والمشاركة فيما تقيمه السفارة من فعاليات فى قيرقيزستان.