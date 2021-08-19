صور- فرصة عظيمة.. الأوقاف تواصل الدورات التدريبية للمعلمين فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الخميس، بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة التاسعة، لرفع مهارات معلمى التربية الدينية، فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تنمية مهارات المعلمين، وبرعاية كريمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.





جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن على أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف، لشؤون الدعوة، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشيخ محمد خشبة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ عبد الفتاح جمعة مدير عام العلاقات العامة وبمراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعى، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وفى بداية اللقاء، رحب الشيخ محمد خشبة بمعلمى التربية الدينية المشاركين فى المعسكر، موضحًا أن وزارة الأوقاف تحت قيادة وزير الأوقاف تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخها فى مجال التدريب والتثقيف المستمر.

وخلال كلمته نقل الدكتور أيمن على أبو عمر، للمشاركين فى الدورة تحيات وزير الأوقاف وتقديره لهم، مؤكدًا أن هذه الدورات فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والآراء والأفكار، مشيرًا إلى أهمية التدريب المستمر ومكانة العلم وأنه من أعلى المنازل لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) طلب من الله (عز وجل) الاستزادة من العلم فقال: "وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا"، مبينًا أن واجبنا أن نستخدم وسائل التواصل الحديثة وأن نستفيد منها فى أداء رسالتنا الدعوية والتعليمية والتربوية.

كما أشار إلى أن قيمة المعلمين والمعلمات كبيرة؛ فهم القدوة الأولى التى يراها أبناؤنا خارج البيت، وهم مؤتمنون على عقول أبنائنا وبناتنا، فيما أكد أن قضية بناء الوعى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحسن التنشئة القويمة على الفهم الصحيح للدين، وحب الوطن والدفاع عنه مسئولية مشتركة بين مؤسسات الدولة؛ لأن تكاتف مؤسسات الدولة صمام أمان للمجتمع من أصحاب الفكر المتطرف، ومن هنا تأتى أهمية الدورات المشتركة بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم، موضحًا أن هذه الدورات التدريبة مستمرة ومتواصلة فى المرحلة المقبلة مع الحفاظ على جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وفى كلمته أكد الدكتور محمود فؤاد، أن برنامج تنمية مهارات معلمى التربية الدينية يوضح الجهد الكبير المشترك بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى، وهو ما يعكس التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تخطو خطوات واثقة نحو عهد جديد، وأن أهم ما تقوم به الدولة المصرية هو بناء الإنسان المصرى ونشر الوعى وتتعاون أجهزة الدولة فى هذه المهمة وأهم أجهزة الدولة التى تعمل فى هذا المجال وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم.

وأوضح أن هذه الدورات لها أهداف عديدة ومثمرة حيث تخوض الدولة المصرية حربا شرسة ضد التطرف والتشدد، فلا مناص من حماية النشء والحفاظ على الهوية الدينية، وقد قامت وزارة الأوقاف بجهد واضح وظاهر فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وأن القواسم الإنسانية المشتركة هى الأساس والمنطلق الذى ننطلق من خلاله.