بنسبة نجاح 89.9%.. محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية للدور الثانى بنسبة نجاح 89.9%.، حيث تقدم للامتحان 1.373 طالبًا وطالبة حضر منهم 1.101 طالب وطالبة ونجح منهم 1.039، لتصبح نسبة النجاح فى الدورين معًا 99.4% للإعدادية المهنية.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة يوسف الديب، إن إجمالى عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحانات الدور الثانى بلغ 30 ألفا و758 طالبا وطالبة حضر منهم 29 ألفا و725 طالبا وطالبة، ونجح منهم 26 ألفا و726 طالبا وطالبة، لتصبح نسبة النجاح فى الدورين معًا 996.9%،حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 101 ألف و68 طالبا وطالبة، حضر منهم 100 ألف و236 طالبا وطالبة، ونجح منهم 97 ألفا و103 طلاب وطالبات.