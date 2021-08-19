محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح مخالفات البناء بالقوصية ومنفلوط وحى شرق

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ أسيوط عصام سعد، اليوم الخميس، بعض قرارات التصالح فى مخالفات البناء "نموذج 10" بمراكز القوصية ومنفلوط وحى شرق تمهيدا لتسليمها للمواطنين الذين سددوا كافة المبالغ المستحقة وفقا لتقدير لجنة البت فى مخالفات البناء وطبقا للقانون على أن يتم استكمال باقى الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق.





ووجه المحافظ، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع المهندسة إيمان على محمود، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى فى المحافطة، بتكثيف العمل للانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المزيد من قرارات التصالح فى مخالفات البناء بكافة المراكز لسداد كامل مبلغ التصالح، واستيفاء باقى الإجراءات القانونية للحصول على "نموذج 10" للتصالح.

وأكد سعد، متابعته المستمرة لهذا الملف الهام حتى الانتهاء من كافة القرارات المقدمة لطلبات التصالح خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تم تسليم المتقدمين بطلبات التصالح شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه فى حالة انتهاء لجان البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقا للمبالغ المحتسبة فى هذا الشأن، وفى حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقا للمساحة المحددة فى الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون فى سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها.

وأضاف أنه فى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا لسعر المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقا للمادة الخامسة من القانون تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ووفقا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.