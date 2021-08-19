بـ85 جهاز كمبيوتر.. جامعة أسيوط تخصص مقرين لمكاتب التنسيق الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة أسيوط طارق الجمال، اتخاذ الجامعة كافة الإجراءات والاستعدادات تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة بعد غد السبت المقبل، من خلال تخصيص مقرين منفصلين لمكاتب التنسيق الالكترونى.





وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن المقرين أحدهما فى حرم الجامعة بالوليدية بطاقة 45 جهاز كمبيوتر، والآخر فى معمل الحاسب الالى بقطاع (أ) بالمدينة الجامعية بطاقة 40 جهاز كمبيوتر مزودين بكافة الإمكانيات اللازمة للتسهيل على الطلاب عملية التسجيل سواء نقاط الإنترنت أو الطابعات أو مساعدة الفنيين المختصين، والتى يمتد عملهم طوال أيام التنسيق، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا؛ لخدمة طلاب الثانوية العامة وتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لهم خلال تسجيل رغباتهم إلكترونيا.

وشدد على ضرورة تواجد المختصين فى معامل الحاسب الآلى للقيام بمهامهم فى تذليل العقبات التى قد تواجه الطلاب والإجابة عن استفساراتهم وتوضيح الخطوات التى يجب إتباعها حتى الانتهاء من عملية تسجيل كافة الرغبات على نحو سليم ومكتمل على الموقع الالكترونى الذى خصصته وزارة التعليم العالى https://tansik.egypt.gov.eg/application

من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، شحاتة غريب، جاهزية مكاتب الجامعة وتوافر وربط للأجهزة بشبكة المعلومات وخطوط انترنت فائقة السرعة وأجهزة طابعة لطبع الاستمارات بعد التسجيل انطلاقا من حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها من أجل التيسير على الطلاب عملية تسجيل رغباتهم، للراغبين فى إجراء ذلك داخل المقرات التى خصصتها الجامعة لدعم الطلاب ومساعيهم.

وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات كافية للتباعد وكذلك تنفيذ توجيهات إدارة الجامعة بإجراء عمليات تطهير مستمرة لمقار التنسيق والأجهزة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن خطوات التسجيل تتم من خلال تسجيل بيانات الطالب والتى تتضمن رقمه القومى، ورقم الجلوس، والرقم السرى المدون على استمارة الثانوية العامة، منوها بضرورة أن يتأكد كل طالب من صحة البيانات المدونة الخاصة به والتى تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات،وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى.