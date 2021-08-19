محافظ القاهرة يناقش إجراء مقابلات لـ 149 وظيفة قيادية

جدة - نرمين السيد - ترأس خالد عبد العال محافظ القاهرة اللجنة الدائمة لاختيار شاغلى الوظائف القيادية والمشكلة من نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية التنظيم والإدارة والمستشار القانونى ومستشار المحافظ للمعلومات.





وناقش الاجتماع إجراء مقابلات شخصية لـ 149 من المتقدمين لوظائف مديروا عموم إدارات تعليمية التى تم الاعلان عنها بالصحف وعلى موقعى الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة والبوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل الوظائف المعلن عنها.



وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية الذين لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.