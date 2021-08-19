- 1/2
- 2/2
وناقش الاجتماع إجراء مقابلات شخصية لـ 149 من المتقدمين لوظائف مديروا عموم إدارات تعليمية التى تم الاعلان عنها بالصحف وعلى موقعى الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة والبوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل الوظائف المعلن عنها.
وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية الذين لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يناقش إجراء مقابلات لـ 149 وظيفة قيادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.