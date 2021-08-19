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محافظ القاهرة يناقش إجراء مقابلات لـ 149 وظيفة قيادية

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محمد صابر 2021-08-19 14:51 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - ترأس خالد عبد العال محافظ القاهرة اللجنة الدائمة لاختيار شاغلى الوظائف القيادية والمشكلة من نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية التنظيم والإدارة والمستشار القانونى ومستشار المحافظ للمعلومات.

وناقش الاجتماع إجراء مقابلات شخصية لـ 149 من المتقدمين لوظائف مديروا عموم إدارات تعليمية التى تم الاعلان عنها بالصحف وعلى موقعى الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة والبوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل الوظائف المعلن عنها.


وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية الذين لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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