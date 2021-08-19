يأتى ذلك لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مدى التزامها بما جاء بالقانون المنظم لعملها، إلى جانب متابعة آلية تنفيذ الرحلات السياحية التى تنظمها داخل المحافظة، ومدى كفاءة وسائل النقل السياحى والليموزين.
وأشارت الأستاذة إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات السياحية، إلى أن اللجنة مرت على 235 مقر رئيسى وفرع للشركات السياحية بالمحافظة، لمتابعة أعمالهم سواء بالنسبة لنشاط النقل السياحى بها أو شروط الترخيص.
وأضافت الأستاذة إيمان قنديل، أن عدد المخالفات التى رصدتها اللجان انحصرت فى عدد 14 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الشركات المخالفة.
وطلبت الشركات التى بها ملاحظات خاصة بالنقل السياحى مهلة لتوفيق أوضاعها (فحص- صيانة- GPS) نظراً، لظروف جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على السوق، ومن المقرر أن يتم إعادة المرور على هذه الشركات خلال الفترة المقبلة للتأكد من تلافيها هذه الملاحظات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السياحة والآثار: لجان تفتيش على الشركات فى البحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.