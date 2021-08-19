السياحة والآثار: لجان تفتيش على الشركات فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - قامت وزارة السياحة والآثار، خلال الفترة القليلة الماضية، بإيفاد لجان من مفتشى الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، للمرور على الشركات السياحية ومقراتها وفروعها داخل محافظة البحر الأحمر.





يأتى ذلك لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مدى التزامها بما جاء بالقانون المنظم لعملها، إلى جانب متابعة آلية تنفيذ الرحلات السياحية التى تنظمها داخل المحافظة، ومدى كفاءة وسائل النقل السياحى والليموزين.

وأشارت الأستاذة إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات السياحية، إلى أن اللجنة مرت على 235 مقر رئيسى وفرع للشركات السياحية بالمحافظة، لمتابعة أعمالهم سواء بالنسبة لنشاط النقل السياحى بها أو شروط الترخيص.

وأضافت الأستاذة إيمان قنديل، أن عدد المخالفات التى رصدتها اللجان انحصرت فى عدد 14 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الشركات المخالفة.

وطلبت الشركات التى بها ملاحظات خاصة بالنقل السياحى مهلة لتوفيق أوضاعها (فحص- صيانة- GPS) نظراً، لظروف جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على السوق، ومن المقرر أن يتم إعادة المرور على هذه الشركات خلال الفترة المقبلة للتأكد من تلافيها هذه الملاحظات.