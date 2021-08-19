صور.. غلق وتشميع 21 محلا وضبط 78 توك توك و27 تروسيكلا فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة، حملاتها لضبط المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من غلق وتشميع فى إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على مدار اليوم، للتصدى لظاهرة الإشغالات وجميع أشكال التعدى الموجودة بالطرق العامة لتيسير الحركة المرورية.





وشن حى بولاق الدكرور، وفقا لبيان صحفى، حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع "ناهيا وطابق الديابه والمصرف وأكتوبر والعشرين ومنطقة العلا وأحمد حمدى وأحمد ماهر وبهجت والشوربجى وإسماعيل العسرى وشارع حسن محمد حسن وعباس العقاد وفاطمة الزهراء وأبو النجا والمساكن والأربعين وترعة عبدالعال 2 وأحمد الخطيب".

وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع 21 محلا لمزاولة أنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة إلى جانب ضبط 78 مركبة توك توك و7 سيارات ميكروباص و3 سيارة نقل لإعاقه حركة سير المارة والتعدى على الطريق، بالإضافة إلى رفع و383 كرسى متنوع و27 تروسيكل لباعة جائلين و5 ميزان و3 ترابيزة و3 ثلاجه و2 شمسية و2 مرجيحة كبيرة و2 ونش و8 شيشة و2 استاند و2 تروللى و15 ماكينة خياطة و4 باب حديد و3 براويطه. كما تم إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد وكذا إزالة جمالون على أرض فضاء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الحى وذلك بمتابعة عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور.

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