الآن.. اخر مستجدات موعد فتح الطيران السعودي الدولي بين مصر والسعودية ٢٠٢١

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موعد فتح الطيران السعودي الدولي بين مصر والسعودية .. تصدر التساؤل عن موعد فتح الطيران السعودي الدولي بين مصر والسعودية، محركات البحث جوجل من قبل العديد من المواطنين، وذلك نظرا لأهمية هذه الإشكالية للعديد من الأشخاص المهتمين بالأمر.

دوت الخليج

موعد فتح الطيران السعودي الدولي بين مصر والسعودية

ويعتبر قرار وقف الطيران بين مصر والسعودية، من القرارت التي جاءت قي شهر فبراير من هذا العام 2021، وذلك بعد إعلان السعودية عن وقف الحركة لعدد من الدول والتي من بينهم جمهورية مصر العربية، الأمر الذي تسبب في حدوث مشاكل لكلا من المقيمين في السعودية، والراغبين في العودة لها، فهذا القرار ترتب عليه حدوث معاناة للعاملين في السعوديو لهدم تمكنهم من العودة لديارهم.

موعد فتح الطيران السعودي الدولي بين مصر والسعودية

ولبحث تطورات عودة الطيران بين مصر والسعودية، عقد رئيس سلطة الطيران المدني المصري الدكتور مهندس أشرف نوير، اجتماع مع نائب رئيس سلطة الطيران المدني السعودي، وذلك بمقر بمقر سلطة الطيران.

السماح للعاملين المصريين بالسعودية

هذا ويشار إلى أن قرار السعودية الصادر عنها سمح للعاملين المصريين بالسعودية بالسفر إليها، ولكن بعدة شروط وهي بعد قضائهم فترة أسبوعين كحجر صحي وذلك بإحدى الدول المسموح السفر منها للسعودية.