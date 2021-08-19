صفاء أبو السعود تحصد لقب سفيرة السعادة بإختيار ذوي الهمم بـ«أرتا مرسانا»

/646136/صفاء-أبو-السعود-تحصد-لقب-سفيرة-السعادة-بإختيار-ذوي-الهمم-بـأرتا-مرسانا

حصدت الفنانة صفاء السعود لقب سفير السعادة من قبل مجموعة من أطفال ذوي الهمم بعدما اختاروه في المنافسة ضمن فاعليات «سومبوزيوم أرتا مرسانا»، الذي يقام حاليا بمدينة العلمين، برعاية وزارة الثقافة.

دوت الخليج يرصد حصود صفاء أبو السعود على لقب سفير السعادة

وتتسلم صفاء أبو السعود درع تكريمها في حفل ختام «السومبوزيوم» يوم الإثنين الموافق 23 أغسطس الجاري، ويضم الحفل 40 من أهم رسامي العالم يمثلون مدارس وتيارات فنية مختلفة، ومن المقرر أن يشارك ذوي الهمم في فعاليات السومبوزيوم من خلال مسابقة أجرتها إدارة السومبوزيوم لاختيار الأعمال الفنية التي أبدعها الصغار وعرضها إلى جانب أعمال رسامي العالم في ختام السومبوزيوم.

صغاء أبو السعود تعرب عن ساعدتها بلقب سفيرة السعادة

وأعربت الفنانة الكبيرة عن سعادتها بالتكريم وقالت : "فخورة بالإختيار خاصة أنه يأتي من أطفال وتحديدا ذوي الهمم،أجهز مفاجأة لتقديمها في الحفل، مشيرة إلي أن فكرة السمبوزيوم وتخصيص ثلث دخله لإنشاء مدينة عمر سعادة كأول مدينة لذوي الهمم هدف إنساني نبيل يجب أن يتكاتف الجميع من أجل تحقيقه علي أرض الواقع .

هاني رمزي يحصد لقب سفير السعادة

وحصد الفنان هاني رمزي أيضا لقب سفير السعادة بعدما اختاروه ذوي الهمم في المنافسة ضمن فاعليات «سومبوزيوم أرتا مرسانا»، وأعرب الفنان هاني رمزي عن سعادته بالاختيار والتكريم، وقال في بيان صحفي له، إن هذا التكريم يمثل أهمية كبيرة بالنسبة له كونه يأتي من أطفال ومن ذوي الهمم فهو أمر أسعده كثيرا ويعتبره مؤشرا بأنه يسير في الطريق الصحيح بالأعمال الكوميدية التي يقدمها وأحدثها مسرحية أبو العربي وفيلم 200 جنيه الذي يعتبره مفاجأة، وتحولا في نوعية أدواره السينمائية.

هاني رمزي ينتظر عرض 200 جنيه

استقر صناع فيلم «200 جنيه» بطولة الفنانة نيللي كريم والذي يشارك به الفنان هاني رمزي على موعد نهائي لعرضه بدور العرض المصرية اذ أن أصبح جاهز للعرض منذ مدة ليشارك في المنافسة الصيفية للأفلام المعروضة بالسينمات.

حدد أبطال فيلم «200 جنيه» يوم 18 أغسطس كموعد نهائي ومناسب لعرض العمل بدور العرض اذ أنه سيشهد منافسة ليست بالشديدة بسبب قلة الأفلام التي من المقرر أن تعرض في هذا الوقت، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.