7 غيابات تضر ب باريس سان جيرمام على رأسهم راموس أمام بريست

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن غياب 7 لاعبين عن مباراته ضد بريست، غدا الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب اللاعبون السبعة لأسباب مختلفة، وعلى رأسهم المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس الذي يواصل التأهيل للتعافي من إصابته العضلية وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بعد فترة التوقف الدولي، ونفس الحال بالنسبة للاعب الشاب كولين داجبا.

غيابات باريس سان جيرمان أمام بريست

أما الحارس الإسباني سيرجيو ريكو فيعاني من ألم في الظهر، وليفين كورزاوا يتعافى تدريجيا من إصابة في عضلة الساق.

وبالنسبة للظهير الأيسر خوان بيرنات، فقد شارك في جزء من التدريبات الجماعية، ويؤدي جلسات فردية لتجهيزه بدنيا.

وتشمل قائمة المصابين أيضا كل من الحارس الرابع ألكسندر لوتيلييه "عضلية"، واللاعب الشاب تيدي آلوه "الفخذ".