دعوى نشوز من« محمد»فى محكمة الأسرة بمدينة نصر عشان «مراته بتشرب خمرة»

/646134/دعوى-نشوز-من-محمدفى-محكمة-الأسرة-بمدينة-نصر-عشان-مراته-بتشرب-خمرة

مدمنة كحول

قال الزوج أمام المحكمة:« نشأت في أسرة تعرف العادات والتقاليد، وتزوجت صالونات، من فتاة من أسرة متوسطة، بعد أن شهد لها الجميع بأخلاقها العالية واحترامها، حتى أنه خلال فتره الخطوبة لم يلاحظ أي شيء، إلا أنه بعد الزواج بأيام اكتشف الكارثة، أنها مدمنة شرب الكحوليات.

وتابع محمد :« بعد الخطوبة نشأت بينهما علاقة حب كبيرة استمرت 7 شهور، وبعدها تمت مراسم الزواج، ووافقت على أن تعيش معه في منزل العائلة، لكن سرعان ما طلبت منه الانتقال إلى منزل آخر، لتأخذ حريتها في منزلها لأن أسرته متطفلين على حياتهما الخاصة، وأنها لا تريد العيش في هذا الوضع وإلا ستعود لمنزل أسرتها.

في حالة سكر شديدة

واستكمل الزوج حديثه قائلا: «بعد شهر من الزواج فوجئت بإصابة زوجتي بحالة سكر شديدة، وارتباك مع حركات غريبة، إضافة إلى تلفظها ببعض الكلمات الغريبة، لم أتخيل أنها فاقدة الوعي تحت تأثير الكحول، فأبلغت أهلها وحضرت والدتها على الفور وتمت إفاقتها وواجهتها بما حدث لتخبرني أنها أول مرة لها، ولم تكررها ثانية.

وأضاف الزوج:« أصبت بالفزع بسبب كذبها وخداعها طول فترة الخطوبة هي وأسرتها لعدم الإفصاح عن إدمانها علي الكحوليات، وهل أوافق على الزواج من عدمه، تركت شقة الزوجية.. ولم أعرف ماذا أفعل أخرب بيتي الذي عشت فيه لعدة أشهر فقط، أم أستكمل حياتي مع مدمنة كحول، لا تريد الكف عن حالة السكر التي تعيش بها، فكرت كثيرا وكان السبب الأساسي لتطليقها هو خداعهم وكذبهم علي، فتوجهت برفع دعوي نشوز لمحكمة الأسرة أطلب فيها تطليق زوجتي.

ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة في موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.