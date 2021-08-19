/646133/PUBG-MOBILE-تطلق-أول-مسلسل-رقمي-قصير-بعنوان-Crew-Unknown

قرر «PUBG MOBILE» إطلاق أول مسلسل رقمي قصير بعنوان «Crew Unknown» والمصمم خصيصا لعشاق الألعاب الإلكترونية، ومن المقرر أن يضم العمل عدد كبير من النجوم في مصر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أول مسلسل رقمي قصير بعنوان «Crew Unknown»

ويشارك في مسلسل «Crew Unknown» عدد من الممثلين الكوميديين من مصر والمملكة العربية السعودية، من ضمنهم محمد ثروت، ميرنا جميل، وأوتاكا، والعمل من إخراج معتز التوني، ويظهر الفنان محمد هنيدي كضيف شرف خلال أحداث المسلسل.

ويتكون مسلسل «Crew Unknown» من 5 أجزاء داخل اللعبة ومن المقرر أن يتم بثه عبر قناة PUBG MOBILE MENA على يوتيوب، وستبث الحلقة الأولى مباشرةً يوم 20 أغسطس.

تفاصيل مسلسل «Crew Unknown»

تم تصوير مسلسل «Crew Unknown» داخل مصر بالكامل، في المنطقة للترفيه عن مجتمع الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط، وسيتبع المسلسل القصير المضحك مسيرة Crew Unknown، فريق التطوير المسؤول عن تطوير لعبة ببجي موبايل، وجعلها أشهر لعبة موبايل في العالم.

ويعد المسلسل أول عمل رقمي على الإطلاق يتم إنشاؤه لمحبي الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط، وقد تم تصويره كجزء من موسم الصيف للفعاليات الترفيهية وأنشطة لعبة ببجي موبايل.

هنيدي يتألق بفيلم الإنس والنمس

وجني محمد هنيدي بفيلمه الجديد «الإنس والنمس» في ثاني أسابيع عرضه 13,647,192 جنيها، لتبلغ إجمال الإيرادات منذ انطلاق عرضه إلى 30,321,235 جنيها، وكان قد حقق الفيلم في أول أسبوع له بدور العرض إيرادات بلغت 16 مليون جنيها و750 ألف جنيها، وهي الأعلى في شباك التذاكر مقارنة بالأفلام المنافسة الأخرى.

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.