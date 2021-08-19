الخامس على الثانوية العامة يشرح كيفية التعامل مع النظام الجديد للتعليم «فيديو»

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أكد شاول عيسي الخامس مكرر على الثانوية العامة في القسم الأدبي أنه أعتمد على قناة النيل في متابعة المناهج، كاشفا عن حلمه في الإلتحاق بكلية الألسن وذلك خلال حواره مع دوت الخليج.

وبدأ المكرر خامس أدبي شاول عيسي حديثه عن مشوار الثانوية العامة وعن عدم توقعه النتيجة أنها ستكون سبب فى جعله الخامس من حيث الترتيب فى الثانوية العامة على مستوي الجمهورية ولكن كان يتوقع أن مجموعه سيكون مرتفع واكمل حديثه عن بداية مشوار الثانوية العامة حيث صرح أنه بدأ فى شهر سبتمبر من العام السابق بمتابعة قنوات مصر التعليمية ( قناة النيل) وبعد ذلك بدأ الدروس لتنوع المصادر والتأكيد على المعلومات الدراسية لمساعدته فى الحصول على هذه النتيجة.

الخامس على الثانوية العامة : تابعت قناة النيل لمتابعة المناهج

وأكمل حديثه عن حلمه بالإلتحاق بكلية الألسن كما أنه تحدث عن إختياره داخل الكلية باختيار اللغتين الفرنسية والإنجليزية بجانب اللغة العربية.

الخامس على الثانوية العامة يشرح كيفية التعامل مع النظام الجديد للتعليم

وأكد شاول عن الصعوبات التى واجهته أثناء امتحانات الثانوية العامة و قلقه من مادة الفلسفة وعلم النفس و لكن استطاع أن يحصل على درجات عالية فى المادتين كما حدث فى باقي المواد الذي كان لا يشعر بقلق نحوها لذلك استطاع تحقيق نتيجة متميزة فى مشوار الثانوية العامة.

الخامس على الثانوية العامة: المرحلة تحتاج جهد كبير

وشكر شاول أسرته على مساعدتهم ودعمهم نفسيًا ومعنويًا وأنهم سبب رئيسي فى تحقيق هذا النجاح بسبب عدم ضغطهم عليه طوال العام وعن رضاهم عن نتيجته مهما كانت لأنه اجتهد بالفعل فى مشوار كبير بالثانوية العامة وبالفعل حقق نجاح كبير.

وأنهي حديثه بأن الثانوية العامة تحتاج قدر كبير من التركيز أثناء الدراسة و أثناء الامتحانات.