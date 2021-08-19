/646128/بحضور-وزير-الرياضة-موعد-المؤتمر-الصحفي-للإعلان-عن-تفاصيل-بطولة-العالم-للدراجات

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري لرياضة الدراجات، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للدراجات التي تستضيفها مصر.

ويستعرض دوت الخليج موعد المؤتمر الصحفي:

يُعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم في منافسات الدرجات، يوم السبت المقبل الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري، وذلك بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويقام المؤتمر في فندق سونستا بمدينة نصر يوم السبت المقبل، على أن تنطلق فعاليات المؤتمر في تمام الساعة السادسة مساء.

وتشهد فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم لرياضة الدرجات، حديث أشرف صبحي عن تنظيم البطولة.

كما يتحدث وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدرجات، عن طريقة تنظيم البطولة والتفاصيل الخاصة بإقامتها.

البعثة البارالمبية

وعلى جانب الأخر شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائبة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، مؤتمرا صحفيا للاعلان عن تفاصيل سفر البعثة المصرية البارالمبية المسافره الى اليابان للمشاركة فى الدورة البارالمبية بطوكيو، والتي تقام خلال الفترة من 24 إلي 5 سبتمبر 2021، بحضور السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

واختتم صبحي كلمته متمنياً أن تحصد البعثة المصرية أكبر عدد من الميداليات، خاصة وأن مشاركة مصر السابقة في بارالمبياد ريو عام 2016، استطاعت مصر خلالها الحصول على 12 ميدالية (3 ذهب- 5 فضة- 4 برونز)، وموجها حديثه للرياضيين المصريين انهم هم واجهة مصر المشرفة ويمثلون مصر في البطولة، متمنياً التوفيق لهم جميعاً.

كلمة سفير اليابان

فيما أعرب السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، عن سعادته بالتواجد في المؤتمر الصحفي للاعلان عن بعثة مصر البارالمبية، مؤكدا ان الرياضة تجمع الشعوب تحت سقف واحد في منافسات تسودها روح الحب والتسامح بين الجميع.

وتقدم السفير بالترحيب بكل البعثة المصرية التي ستشارك في بارالمبياد طوكيو، مؤكدا انهم في ضيافة بلدهم الثاني اليابان.

داعيا جميع اللاعبين لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة من اللجنة المنظمة لحماية اللاعبين والبعثة من فيروس كورونا.

ومن جانبها وجهت حياة خطاب رئيس اللجنة الشكر لوزير الرياضة لدعمه للبعثة واللجنة البارالمبية ومساندته المستمرة لكل أبطال مصر مشيرة أن اللجنة البارالمبية شهدت دعم مادى ومعنوى غير محدود من وزير الشباب والرياضة فضلاً عن حرصة على المتابعة المستمر لكافة الاحتياجات والمتطلبات في مختلف البطولات والمنافسات التي يخوضها أبطال مصر في جميع اللعبات.