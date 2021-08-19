/646125/رسميا-لاتسيو-يتعاقد-مع--بيدرو-رودريجيز-نجم-روما

أعلن فريق لاتسيو الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده رسميا، مع بيدرو رودريجيز نجم فريق روما، لينضم لصفوف نسور العاصمة بداية من الموسم الجديد 2021/2022.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل التعاقد:

أكدت صحيفة "الميساجيرو" الإيطالية، على انتهاء الدولي الإسباني بيدرو، من إجراء الفحوصات الطبية، والتي كانت في سرية تامة صباح اليوم.

وأضافت الصحيفة، أن بيدرو، سينضم لصفوف الفريق اليوم، حيث يسشارك الدولي الإسباني في تدريبات فريق لاتسيو الإيطالي تحت قيادة ماوريسيو ساري، المدير الفني للنسور.

ومن المقرر أن يرتدي بيدري مع فريقه الجديد لاتسيو، القميص رقم 9، وسيشارك أمام فريق إمبولي، في أول مباراة له مع نسةور العاصمة الإيطالية.

يذكران بيدري صاحب الـ 34 عام، انتقل إلى لاتسيو في صفقة مجانية، بعد اتفاق جميع الأطراف.

وكان قد أعلن نادي روما الإيطالي بشكل رسمي ضم تامي أبراهام مهاجم فريق تشيلسي السابق، ووقع اللاعب الشاب على عقد يربطه بالذئاب حتى 30 يونيو 2026.

أرقام أبراهام مع تشيلسي

ويذكر أن أبراهام شارك مع تشيلسي في 82 مباراة سجل خلالها 30 هدفا بداية من عام 2016، وكان قضى 12 عاما قبلها في فريق الشباب.

وشارك اللاعب الإنجليزي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى التتويج بالسوبر الأوروبي بعد الفوز على فياريال الإسباني بركلات الترجيح.

تشيلسي يتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخة

نحج تشيلسي في تحقيق الفز بنتيجة 5/4 على حساب فياريال، حسم التعادل الإيجابي اللقاء، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ليتوج بلقب السوبر الأوروبي، للمرة الثانية في تاريخة، على ملعب ويندسور بارك، في بلفاست بأيرلندا الشمالية، بقيادة تحكيمية الروسي سيرجي كاراسيف صاحب الـ 42 عاما.

نجح الدولي المغربي حكيم زياش مهاجم تشيلسي في إحراز الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والعشرون من عمر المباراة، من خلال عرضية من كاي هافريتز، لتصل لزياش ويسكنها الشباك على يسار حارس فياريال.

عاد فياريال في نتيجة المباراة في الدقيقة الثالثة والسبعون من عمر المباراة، عن طريق جيرارد مورينيو، من خلال هجمة منظمة، على دفاعات البلوز، ويسكنها الشباك فوق ميندي حارس تشيلسي.

خرج الدولي المغربي في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة بعد تعرضة للإصابة في زراعة اليمنى، من ألتحام في الهواء، مع مدافع فياريال، خلال ركنية للفريق الإسباني، ليغادر حكيم المباراة، ويشارك مكانه بوليسيتش.