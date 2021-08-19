/646124/الرئيس-السيسى- مصر-تدعم-لكل-جهد-من-شأنه-أن-يعزز-من-أمن-واستقرار-العراق

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق.

دوت الخليج

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنالاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في أفغانستان، بالاضافة الى عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

الرئيس السيسى مصر تدعم لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق

وأكد رئيس الوزراء العراقي على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه؛ أكد الرئيس دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق، وجهود السيد مصطفى الكاظمي لتقوية دور مؤسسات الدولة العراقية وصون سيادة وعروبة العراق، مشدداً سيادته على أن مصر ستواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، سواء علي المستوي الثنائي او في اطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.