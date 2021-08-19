/646123/الأهلي-السعودي-يحصل-على-شهادة-الكفاءة-المالية

أعلن النادي الأهلي السعودي، صباح اليوم الخميس، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، حسب النطاق المحدد من قبل لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة السعودية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغرد الأهلي السعودي، عبر حسابه على " تويتر " : " الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية "، وأرفق صورة من الشهادة التي تمكنه من تسجيل اللاعبين هذا الصيف.

شهادة الكفاءة المالية

وجاء في الشهادة أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن الأهلي سوف يفي بإلتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى 30 أبريل 2021.

وبث الحساب الرسمي للأهلي على "تويتر"، مقطع فيديو تحت عنوان "Mission Accomplished" وبالعربية "المهمة أُنجزت".

واستعرض المقطع جاهزية نجوم الفريق الأجانب الجدد من خلال تدريبات بدنية لهم سابقة، قبل أن يظهر على الشاشة "الأهلي يستخرج شهادة الكفاءة".

وسيكون جميع نجوم الفريق جاهزين لمباراة الحزم، المقررة إقامتها مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.